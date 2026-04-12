Andrea Esteban 12 ABR 2026 - 13:45h.

El Union Berlín lucha por asegurar la permanencia a falta de tres jornadas

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El Union Berlín ha tomado una decisión histórica en plena recta final de la Bundesliga. Tras la destitución de Steffen Baumgart, el club alemán ha puesto al frente del primer equipo a Marie-Louise Eta, que se convierte en la primera entrenadora principal femenina en la historia del fútbol masculino alemán y no solo eso, sino que en las cinco grandes ligas también. Un movimiento sin precedentes que llega en un momento crítico, con la permanencia aún en juego.

Un cambio histórico en plena lucha por la permanencia

La decisión del Union llega tras la derrota ante el Heidenheim y con el equipo en una situación delicada en la tabla. A falta de tres jornadas, los berlineses ocupan la undécima posición con seis puntos de margen sobre el descenso, un colchón que no permite relajación.

En este contexto, el club ha apostado por una solución interna: Eta, que dirigía al equipo sub-19, asume el mando del primer equipo masculino hasta final de temporada. Su conocimiento del club y del entorno ha sido clave para una elección que busca estabilidad inmediata.

El reto no es menor: tres partidos decisivos en los que el Union necesita asegurar su continuidad en la élite del fútbol alemán.

Confianza del club y un reto con presión inmediata

El nombramiento de Eta no es casual. El club ya había anunciado días antes que será la entrenadora del equipo femenino la próxima temporada, lo que refuerza su papel dentro de la estructura del Union Berlín.

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Ahora, el desafío es inmediato y exigente. La propia Eta asumió el reto con ambición: “Me alegra que el club me haya confiado esta responsabilidad. Estoy convencida de que conseguiremos los puntos decisivos.”

El Union confía en su capacidad para unir al grupo en un momento clave, siguiendo una de las señas de identidad del club: la fortaleza colectiva en situaciones límite. Su debut llegará en un escenario de máxima tensión, con la permanencia en juego y la historia del fútbol alemán pendiente de su rendimiento.