Jorge Morán 09 ABR 2026 - 00:13h.

El jugador marroquí dio su opinión tras el partido del PSG en Champions

Achraf Hakimi pide un nuevo contrato en el PSG tras coquetear con el Real Madrid

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El Paris Saint Germain dejó con vida al Liverpool en un encuentro de la Champions League en la que los de Luis Enrique fueron muy superiores. Pero tras el pitido final el que salió a hablar fue Achraf Hakimi, siendo preguntado por todo lo ocurrido en la Copa África, desde la polémica de las toallas a la decisión de la CAF de quitar el título a Senegal para dárselo a Marruecos.

La Federación Africana tomó una decisión tras las quejas de Marruecos, decidiendo retirar el trofeo a los senegaleses por salirse del campo tras una acción polémica del colegiado. Y aunque 'Los Leones de la Teranga' no se dan por vencidos, llevando lo ocurrido al TAS, lo cierto es que la situación no pinta bien para ellos. Un partido en el que los marroquíes dieron una imagen lamentable al mundo, robándole las toallas a Mendy e incluso agrediendo a los aficionados visitantes.

La opinión de Achraf Hakimi sobre la Copa África

Hakimi, como capitán de la Selección de Marruecos, no dudó en dar su opinión en las cámaras de Movistar +, en dónde también señaló algún que otro comportamiento de los suyos. "La verdad que son momentos un poco difíciles, de tensión en el campo. No me siento orgulloso de la imagen con las toallas que dimos", comenzó diciendo el nacido en Madrid.

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"A pesar de eso creo que la imagen del equipo fue bastante buena. Respetamos al rival y respetamos la competición. Al final se está valorando lo que va a pasar y esperemos que se tome una solución por el bien del fútbol, por el bien del fútbol africano", apuntó, destacando que Marruecos se merece la victoria. "Ojalá podamos ganar porque yo creo que nos lo merecemos y no se puede salir de un terreno de juego así", zanjó.

Además de hablar de lo ocurrido en la Copa África, también valoró la victoria de los suyos ante el Liverpool. "Creo que hemos tenido ocasiones claras para marcar más goles. Hemos dejado al Liverpool con vida pero estamos contentos de nuestro partido", analizó. "Vamos a continuar con la misma estrategia, que es la que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo", agregó.