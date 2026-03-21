Jorge Morán 21 MAR 2026 - 21:22h.

El futbolista senegalés se ha negado a ello

Pathé Ciss y la broma con la medalla de la Copa África: "Se la iba a dar a Ilias Akhomach"

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La Confederación Africana de Fútbol se ha propuesto humillar a Senegal. Si hace unos días saltó la polémica con la decisión de la CAF de otorgar el título de la Copa África a Marruecos descalificando a los senegaleses, ahora quieren ir un paso más allá. Algo que está generando una gran indignación en el mundo del fútbol, en dónde la federación africana está quedando señalada.

Aunque la decisión parece oficial, lo cierto es que desde Senegal se niegan a deshacerse de su trofeo. Durante los últimos días, hemos visto al seleccionador posando con ella en teatros, en la calle o incluso en una base militar, en dónde la copa se ha quedado protegida por los militares. Pero si esto ya era indignante y vergonzoso, lo es aún más después de su última decisión.

Sadio Mané se niega a entregar el trofeo de MVP

El actual futbolista del Al Nassr fue de lo mejor del torneo. Mané llevó en volandas a Senegal hasta la final, que lograron conquistar con un gol en los últimos minutos. Un campeonato que le valió para llevarse el trofeo de MVP por delante de la estrella del Real Madrid, Brahim Díaz, y del portero del Al Hilal, Bono.

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Un trofeo que ahora la CAF le quiere arrebatar. Según las informaciones de varios medios de comunicación, la Confederación Africana habría exigido a Sadio Mané que devolviera el trofeo de mejor jugador con la intención de entregárselo a Brahim Díaz. Lo que se ganó en el campo, nuevamente siendo quitado en los despachos.

Pese a ello, Mané no está por la labor. Los medios recogen que Sadio ya ha informado de que no entregará el trofeo, desvelando además que se encuentra custodiado, como también el de la Copa África, en una sede militar de Senegal. Sin duda, uno de los hechos más vergonzosos de la historia de este deporte y que vuelve a dejar en entredicho al fútbol africano.