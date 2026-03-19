Jorge Morán 19 MAR 2026 - 09:26h.

Ambos futbolistas saltaron juntos al entrenamiento

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La polémica con el ganador de la Copa África sigue muy candente en el mundo del fútbol. Después de que la CAF descalificara a Senegal y otorgara el título a Marruecos, las reacciones de unos y otros no se han hecho esperar. Mientras los marroquís celebran el campeonato varios meses después, los Leones de la Teranga siguen sintiéndose ganadores, y sino que se lo digan a Pathé Ciss.

El jugador del Rayo Vallecano ha sido de los más activos en redes sociales después de conocerse la noticia, con varios mensajes y fotografías que han echado un poco más de leña al fuego. "Podéis darle tres goles más a los llorones", escribió el mediocentro con varias instantáneas suyas con el trofeo de campeón de la Copa África.

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Incluso durante este pasado miércoles siguió publicando más vídeos suyos con la camiseta homenaje que le hizo el Rayo Vallecano, posando además con el trofeo del Rayo Vallecano. Unas publicaciones con las que el senegalés demuestra a sus rivales que sigue siendo el campeón, además de negarse a sentirse que es el subcampeón de África.

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La imagen de Ilias Akhomach y Pathé Ciss

Un 'pique' que se ha trasladado al vestuario del Rayo Vallecano a sólo unos días de la vuelta de los octavos de final de la Conference League. Este mismo mercado de invierno llegó al equipo Ilias Akhomach, jugador de la Selección de Marruecos, con el que se vio las caras en esa polémica final de Copa África.

Ya un día después de su llegada, Pathé Ciss publicó un vídeo en sus stories 'vacilando' a Ilias mientras ambos cenaban en Madrid. Una broma para darle la bienvenida al equipo y que demostraba el buen ambiente entre ambos. Pero esto ha quedado más palpable durante el entrenamiento de este pasado miércoles.

El Rayo Vallecano entrenó en el Estadio de Vallecas para preparar el encuentro contra el Samsunspor y ahí se vivió un momento divertido entre ambos. Cuando todos sus compañeros ya habían saltado al campo, Pathé Ciss e Ilias Akhomach decidieron salir junto al terreno de juego, en una muestra de amor y compañerismo entre ambos que pudieron captar las cámaras de UnionRayo.

Una forma de enterrar el hacha y de decirle al mundo que no existe ningún problema entre Senegal y Marruecos. Además, ambos se tomaron con humor el momento e incluso Ilias vaciló un poco más saludando a los periodistas en su idioma.