Jorge de Frutos, sus posibilidades de ir al Mundial con la Selección Española y la "culpa" de Íñigo Pérez

Miguel Casado 18 MAR 2026 - 19:36h.

El atacante ha acompañado a Íñigo Pérez en rueda de prensa

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El Rayo Vallecano recibe este jueves al Samsunspor en la vuelta de los octavos de final de la Conference League, una eliminatoria que tienen encarrilada tras el 1-3 de la ida. Pero los de Íñigo Pérez no quieren caer en relajaciones y buscarán cerrar en Vallecas el pase a la siguiente ronda de la competición continental.

En la comparecencia previa al choque, además del técnico del conjunto franjirrojo ha comparecido Jorge de Frutos, uno de los jugadores más importantes de la plantilla y que tiene grandes posibilidades de ir convocado con la Selección Española este viernes.

Luis de la Fuente anunciará en dos días la lista para el parón FIFA de este mes de marzo y a nadie sorprendería ver al segoviano en la relación de futbolistas. Y tampoco en la del próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Aunque él, con su característica modestia, no ha querido alzar las campanas al vuelo.

Las palabras de Jorge de Frutos en rueda de prensa

“Ir o no es una consecuencia de lo que haga en el Rayo. Jugar en Europa es un sueño como ir a la Selección. Tengo que estar centrado en el club y en cada partido. Lo que tenga que venir vendrá sea buena o mala noticia”, reconocía delante de la prensa.

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Como él señalaba, "los datos reflejan" que esta está siendo su mejor temporada y otorgaba mucho mérito al entrenador. “Es mi mejor temporada a nivel individual, los datos lo reflejan, lo que no reflejan es lo cómodo que me siento en el campo. Es culpa del míster. Me encuentro muy a gusto. Jugar dos competiciones es un sueño. Tenemos ganas de este partido y de seguir dando pasos adelante en esta competición”, decía.

“No hay un lema en el vestuario, pero sí la ilusión de todo el barrio. Lo que conseguimos el año pasado fue muy bonito. Queremos disfrutarlo y valorarlo. Sabemos lo corto que es esto”, añadía sobre el duelo de mañana.