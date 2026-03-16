Fran Fuentes 16 MAR 2026 - 23:50h.

Ambos entrenadores comparecieron juntos al término del encuentro

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Luís Castro e Iñigo Pérez han comparecido juntos en los micrófonos de Movistar LALIGA. El técnico del Levante UD ha opinado sobre la polémica arbitral del final del partido ante el Rayo Vallecano, en la que Pathé Ciss pudo controlar con la mano un balón al final del partido, en el control previo a su gol del empate. En este sentido, el VAR ha revisado la jugada y ha decretado que el gol era válido, haciendo perder a los granotas dos puntos en el último suspiro. Más allá de eso, el técnico luso asume que su equipo ha estado peor que el rival tras la expulsión de Nobel Mendy y que no ha sabido competir con un jugador más. A continuación, sus palabras:

Sobre la acción polémica, Luís Castro ha interpelado al periodista tras preguntarle por la "posible mano" de Pathé Ciss previa al gol: "¿Posible? ¿Qué habéis visto vosotros? Yo espero que lo digáis vosotros. Semana tras semana, cuando vamos al VAR, ya sabemos lo que va a pasar. Pero bueno, es el jugador que hace el gol. Normalmente se anula", reflexiona.

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Pese a todo, el luso tiene claro que su equipo no ha competido bien cuando tuvo un jugador más: "No es que el Rayo no lo merezca, porque en 10 contra 11 han estado mejor. 11 contra 11 hemos sido mejores, 10 contra 11 hemos tenido mucho estrés y teníamos que tener más calma en el partido porque estábamos uno más. Pero el gol, para mí... vamos a ver qué dicen las personas del arbitraje", insiste con la jugada polémica.

Iñigo Pérez no se mete en la polémica arbitral como Luís Castro

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En los aspectos arbitrales, como de costumbre, Iñigo Pérez no ha querido meterse. No lo hace cuando perjudican a su equipo, y no lo ha hecho hoy que la jugada sigue dejando dudas: "Ya sabes que no hablo de los árbitros ni de sus decisiones", afirma. Del mismo modo, comenta que tampoco ha tenido tiempo de hablar todavía con Nobel Mendy tras ser expulsado. Tampoco ha comentado esa jugada.

Más allá de eso, Luís Castro lamenta que el Levante haya vuelto a empatar un encuentro que tenía ganado en el descuento: "Sí, es el segundo partido consecutivo que perdemos dos puntos en el tiempo adicional. Tenemos que ganar un poco más de madurez para gestionar este tipo de situaciones, pero tenemos que seguir trabajando", sentencia.