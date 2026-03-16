Fran Fuentes 16 MAR 2026 - 23:18h.

Nobel Mendy, señalado tras su expulsión

Uno por uno y notas del Levante, hasta ocho notables en Vallecas pese a escaparse dos puntos

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El Rayo Vallecano salvó un empate in extremis ante el Levante UD en el partido que cerraba la jornada 28 de LALIGA EA SPORTS. Así jugaron los chicos de Iñigo Pérez en el encuentro ante los granotas.

Augusto Batalla (7): Dejó varias paradas de mérito que evitaron una derrota más abultada y, sobre todo, mantuvo con vida y con opciones al Rayo durante todo el encuentro.

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Ivan Balliu (7): Muy, pero que muy ofensivo. Hizo trabajar de más a Manu Sánchez y Tunde, y demostró entenderse bien con De Frutos en ese costado.

Nobel Mendy (3): No estaba haciendo un mal partido ni mucho menos, al contrario. Intervino con acierto varias veces, sin embargo su expulsión dinamitó una posible reacción rayista.

Florian Lejeune (8): Tuvo que apagar un montón de incendios. Defendiendo bien tanto hacia delante en la anticipación como en la frontal de su área. Tapó un par de disparos que eran prácticamente gol. Encima peinó el balón que acabó en el gol de Pathé Ciss.

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Pacha Espino (6): Sufrió de lo lindo con Víctor García. Cuando pudo, subió y aportó en ataque, pero fueron las menos veces. Eso sí, puso un balón buenísimo al área que propició la peinada de Lejeune y el gol del empate.

Pedro Díaz (4): Poco del asturiano, le faltó profundidad e intención en la distribución. Mucho pase horizontal y cuando intentó lanzar al equipo con

Gerard Gumbau (3): Desaparecido. Nula presencia, ofensiva ni defensiva. Con su sustitución, el Rayo mejoró y logró desplegarse en alguna ocasión.

Óscar Valentín (5): Mucha faena a nivel defensivo e intentando contemporizar cuando tuvo la pelota. Por momentos, desbordado.

Jorge de Frutos (4): Menos preciso que otros días. Manu Sánchez le cogió bien la matrícula y en el par de ocasiones que tuvo no acertó.

Fran Pérez (5): Clásico partido de no jugar muy mal pero tampoco muy bien. De no mojarse. Muy escorado casi todo el rato y apenas un disparo a portería.

Alemao (4): Dejando pases y bajando balones en todos lados menos en el centro del área. Desubicado.

Ilias Akhomach (6): Su entrada mejoró al equipo y llevó bastante peligro al área rival.

Álvaro García (7): Decisivo. Activó la banda izquierda en ataque, que había estado prácticamente sin transitar con Pacha y Fran.

Andrei Ratiu (7): Muy ofensivo e intentando constantemente driblar.

Isi Palazón (6): Dejó un par de jugadas peligrosas que bien pudieron acabar en gol.

Pathé Ciss (7): Leyó bien la jugada del gol entrando por el segundo palo, controló bien y definió cruzado. Un gol que vale un empate.