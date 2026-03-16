Alineaciones confirmadas de Rayo Vallecano y Levante en la jornada 28 de LALIGA EA SPORTS

Fran Fuentes 16 MAR 2026 - 19:53h.

El partido cierra la vigésimo octava jornada de LALIGA EA SPORTS

El Betis, la clave para que no cambien la fecha del Rayo Vallecano en Conference League

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Rayo Vallecano y Levante UD cierran la vigésimo octava jornada de LALIGA EA SPORTS. Ambos conjuntos, que luchan por evitar el descenso, buscarán un triunfo balsámico que les permita acercarse a su objetivo. Con cierto margen para los rayistas, y una máxima urgencia para los granotas, el duelo marca la frontera de los últimos diez partidos, adentrándose en el momento decisivo de la temporada. Para ello, Iñigo Pérez y Luís Castro han preparado dos alineaciones muy reconocibles para el encuentro que va a arrancar en el Estadio de Vallecas. Estos son los onces del partido.

Por parte de los locales, el Rayo Vallecano sale con Augusto Batalla en portería. El guardameta argentino estará escoltado por

De este modo, el Rayo Vallecano sale con:

Por su parte, el Levante UD sale con Matthew Ryan en portería. El australiano estará defendido por Matías Moreno y Alan Matturro como pareja de centrales, con Jéremy Toljan y Manu Sánchez en los laterales.

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Ya en el centro del campo, Oriol Rey e Iker Losada estarán en el centro del campo, con Víctor García y Kareem Tunde en los extremos. En la delantera, Carlos Espí e Iván Romero serán la doble punta de lanza.

De este modo, el Levante saldrá con: Ryan; Toljan, Moreno, Matturro, Manu Sánchez; Víctor García, Oriol Rey, Tunde, Iker Losada; Carlos Espí e Iván Romero.