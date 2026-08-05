Juan Pérez 05 AGO 2026 - 09:25h.

Se burla de la afición del Remo tras ganarles en la Copa de Brasil

La entrevista más surrealista de Nico Williams, le dedica el Mundial a Neymar y empieza a hablar en portugués

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La clasificación del Santos a los cuartos de final de la Copa de Brasil deja un incidente protagonizado por Neymar que estuvo a punto de llegar muy lejos por las exageradas muecas del '10'. Lejos de sus grandes noches y tras un rol de suplente en el Mundial 2026, el atacante volvió a ser protagonista lejos del terreno de juego por gritarle "eliminado" a un grupo de seguidores del Remo al que habían dejado en octavos de final, y estos estuvieron a punto de sobrepasar las barreras de seguridad.

El pasillo a los vestuarios en el Estadual Jornalista Edgar Augusto Proenca casi se convierte en una arena de combate por culpa de Neymar da Silva Santos Júnior. Su afán de protagonismo le colocó en un lugar incómodo al dar la asistencia de la victoria en el partido cuando allá por el minuto 74, le dejó a Rony un balón perfecto para anotar el único tanto del partido para el Santos hasta conseguir la victoria.

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La entrada de Neymar en el minuto 46 de partido fue determinante, pero su reacción posterior también lo fue desde un aspecto negativo que no casa con el de una estrella. Se encaró con aficionados, les gritó, les bailó en tono de burla y los increpó mientras estos chocaban en un enfado que casi les lleva a superar una valla de seguridad que sostuvo la calma. Tan exagerada fue la situación, que el presidente del Remo llamó vagabundo a Ney.

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La clasificación en el torneo del KO deja ahora al Santos a las puertas de un título con un choque fundamental frente al Atlético Mineiro el próximo 26 de agosto y el 2 de septiembre. Desde la eliminación de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA, Neymar suma cuatro partidos con el Santos, dos goles y una asistencia que le dejan en una muy buena situación para los próximos meses a pesar de que su carácter esté una vez más en entredicho.