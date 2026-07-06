Las lágrimas cruzadas de Erling Haaland y Neymar con fiesta de Noruega y drama de Brasil

Joaquín Anduro 06 JUL 2026 - 01:10h.

Tanto Haaland como Neymar acabaron llorando tras un choque para el recuerdo

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La historia de los Mundiales está llena de partidos para el recuerdo y en 2026 hemos tenido desde el Argentina-Cabo Verde hasta el Brasil-Noruega de este domingo con la machada del combinado nórdico al eliminar a la Canarinha. Los de Stale Solbakken han vencido 2-1 en un encuentro en el que han sido decisivos tanto Orjan Nyland con sus paradas como Erling Haaland con sus goles y el delantero del Manchester City acabó llorando como Neymar con motivos muy distintos.

El MetLife Stadium acogió un encuentro que ya está marcado en rojo en este torneo que tantos y tantos partidazos y goles nos está dejando. Cada vez que cae la Canarinha ya es un acontecimiento a nivel mundial y no fue menos en el choque en el que los noruegos fueron capaces de imponerse avanzando hasta cuartos.

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Tal ha sido la magnitud de la hazaña de Noruega que hasta un cyborg como Erling Haaland mostró sus sentimientos al no poder evitar las lágrimas tras el pitido final. Lo hizo después de un choque en el que demostró por qué es el mejor nueve puro del mundo al marcar dos goles con un martillazo de cabeza en un salto descomunal y un trallazo desde la frontal ante el que tampoco pudo hacer nada Alisson.

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Después comandó la habitual fiesta de Noruega con el tambor y la celebración del remo en la que se unen a toda la afición presente en el estadio. Esta vez le tocó al del City tocar el instrumento después de que Martin Odegaard le pasara el testigo sin poder aguantarse la risa.

Del jolgorio en Noruega a la tragedia en Brasil

En el lado contrario, una selección brasileña que no se podía creer la derrota en octavos de final por primera vez desde el Mundial 1990, cuando cayeron en esta ronda ante Argentina bajo acusaciones de haber bebido un bidón que no contenía solo agua. De nuevo, una selección europea se ha cruzado en el camino de la Canarinha, como Francia en 2006, Países Bajos en 2010, Alemania en 2014, Bélgica en 2018 y Croacia en 2022. Todas ellas en cuartos salvo el recordado 1-7 germano en semifinales.

Una de las imágenes de este drama la protagonizó Neymar Jr., el autor del único tanto del partido para Brasil con un penalti en el que batió a Nyland ya sin tiempo para buscar el empate. Pocos han sufrido tanto como el jugador del Santos para estar presente en su cuarta fase final de un Mundial, de la que se marchó sumando su novena diana y dejando unas lágrimas de impotencia al no poder conquistar el hexacampeonato para el que parecía predestinado desde 2014.