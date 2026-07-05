Ángel Cotán 05 JUL 2026 - 20:27h.

El astro luso, protagonista en la previa del duelo ibérico

FIFA apuesta por Anthony Taylor en el Portugal-España y siembra la duda: "Se acabó el Mundial"

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Cristiano Ronaldo ha sido protagonista en la previa del Portugal-España de octavos de final del Mundial 2026. El próximo lunes, el astro luso tratará de eliminar a La Roja en un duelo ibérico a todo o nada. A poco más de un día para que ruede el balón en el ATyT Stadium, el gran capitán portugués responde en sala de prensa al equipo dirigido por Luis de la Fuente, a su posible último encuentro en una cita mundialista e incluso a Lamine Yamal.

El delantero sacó su lado más personal al hablar de las emociones que está sintiendo en este torneo: "Tengo una gran pasión por representar al país e intentar ganar por el país. Este Mundial está marcado por la pasión. Todos quieren ganar, pero lo que queda marcado es la experiencia".

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Las palabras de Cristiano Ronaldo antes del Portugal-España

La Selección Española. "Tengo un cariño muy especial por España. Tengo muchas cosas ahí. España es siempre candidata a ganar lo que sea. España, teóricamente, es favorita porque ya ganó pero lo de mañana es diferente. Me encanta jugar contra España porque siempre son buenos partidos. Tengo la sensación de que vamos a ganar".

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¿Su adiós al Mundial? "Independientemente de lo que pase mañana, saldré de aquí con la conciencia tranquila. He jugado en la selección y en los clubes por pasión. Pase lo que pase mañana estaré feliz. No puedo ponerme presión a mí mismo. Que sea lo que Dios quiera. Tengo que disfrutar cada día y cada partido. No estoy mal en este Mundial. Ya hice tres goles. A ver si marco mañana y hago un gol".

Un consejo a Lamine Yamal. "Cuanto más preparado estés, mejor vas a sobrevivir a una carrera larga. Si tú haces caso a la crítica estás perdido. Hay críticas constructivas y críticas para intentar matarte. Yo os entiendo, pero en su caso tiene que acostumbrarse si quiere tener una carrera larga. Pero también tiene que enfocarse en la gente que le quiere. Hay que valorar a los que te quieren y tener pasión por lo que haces. Hay días que no tienes ganas, pero es parte de nuestro trabajo".