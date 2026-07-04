Ángel Cotán 04 JUL 2026 - 22:36h.

Será el encargado de impartir justicia en el duelo de octavos de final

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Los octavos de final del Mundial 2026 han arrancado este sábado, pero la Selección Española deberá esperar al próximo lunes para volver a competir. Tras superar con solidez a Austria, los pupilos de Luis de la Fuente tratarán de hacer lo propio ante Portugal. Aún enfocados en la preparación del trascendental choque, FIFA siembra la duda entre un amplio sector de la hinchada nacional.

El inglés Anthony Taylor, árbitro de la Premier League desde la temporada 2010-2011 e internacional FIFA desde 2013, será el encargado de dirigir el partido entre Portugal y España del próximo 6 de julio en Dallas, correspondiente a los octavos de final del Mundial. El colegiado afrontará su tercer encuentro en el Mundial después de arbitrar el Uzbekistán-Colombia y el Senegal-Irak. Anthony Taylor ha sido protagonista en dos partidos de gran importancia reciente en la historia de la Selección Española.

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Anthony Taylor siembra la duda en el Portugal-España

El más reciente, los cuartos de final de la Eurocopa de 2024, que estuvieron marcados por una acción de Marc Cucurella. El lateral izquierdo de la selección española tocó con la mano dentro del área un disparo de Musiala en la prórroga, con 1-1, sin embargo, la acción no fue señalada como penalti, aunque un informe posterior del Comité de Árbitros de la UEFA consideró que la acción debió castigarse con pena máxima. España venció dicha eliminatoria 2-1 con un gol posterior de Mikel Merino.

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El anterior precedente, en la Liga de Naciones de 2021 que Francia ganó a España 2-1. Partido marcado por la validación del gol decisivo de Kylian Mbappé pese a partir en posición de fuera de juego, al considerar el árbitro inglés que un toque de Eric García en el intento de despeje iniciaba una nueva jugada. Tras este partido, cambió la norma.

Por su parte, su precedente más reciente arbitrando un partido de Portugal, la derrota 2-4 ante Alemania en la fase de grupos de la Eurocopa de 2021. Anthony Taylor estará acompañado en el partido entre Portugal y España por sus compatriotas Gary Beswick y Adam Nunn como asistentes y por los alemanes Felix Zwayer y Robert Kempter como cuatro árbitro y árbitro reserva, respectivamente.

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La designación arbitral de FIFA, motivada por los dos recuerdos más recientes, han sembrado la duda entre la hinchada española. Estos son algunos de los numerosos ejemplos: