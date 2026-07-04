Joaquín Anduro 04 JUL 2026 - 21:18h.

Unai Simón cree que forman el mejor trío de porteros del Mundial

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El protagonista en la concentración de la Selección Española de este sábado ha sido Unai Simón, que ha hablado en sala de prensa mirando ya al duelo contra Portugal de octavos de final del torneo. En Dallas, el meta del Athletic Club podrá seguir ampliando su récord de imbatibilidad en los Mundiales y ha respondido a esto reivindicando a David Raya y a Joan García, y agradeciendo también la felicitación de una leyenda como Ángel Iribar.

En sala de prensa, el meta bilbaíno negó cualquier tipo de problema en la competencia por la meta de España: "Al final, mientras sea una situación que es porque se habla bien de los tres porteros, y no sea porque ninguno de los tres tenga motivos para no alinearlo... creo que esos debates a mí no me van a influir ni me van a importar. Y entiendo que a los otros dos compañeros, tanto a David como a Joan no les importa".

"Creo y estoy seguro, qué leches, de que formamos el mejor trío de porteros del Mundial. Cualquiera que saque el míster a jugar el próximo día con Portugal lo va a hacer bien. Al igual que estoy convencido de que ese récord que conseguí yo, David y Joan también lo habrían conseguido. No tengo ningún problema. Creo que, en ese sentido, los debates son positivos o siempre van a estar bien y convivimos con ello. El día a día, el entrenar a cara perro dejándote la vida, creo que es lo más importante para que estés en las mejores condiciones y preparado para cuando te toque jugar", defendió Unai Simón.

Unai Simón se rinde a la figura de Iríbar

Unai también respondió a la felicitación de Iribar después de haber logrado el récord de minutos imbatido en la historia de los Mundiales al superar al italiano Walter Zenga: "Me llegó la felicitación por parte del club. Al final para todos nosotros o para todos los que formamos parte del Athletic, lo tenemos en el corazón. Ángel es el mejor que hay, es el número uno y me halaga mucho que diga esas palabras. Evidentemente, claro que es un orgullo para mí pero creo que hay un trabajo detrás de todo lo que ha hecho Ángel dentro y fuera del campo y lo que sigue demostrando a su edad. Estando presente en todos los partidos y entrenamientos, en todos los eventos con los chavales más jóvenes... el fútbol, más allá de todo lo que pasa en el campo, es lo que transmite Ángel. Esa manera de sentir el Athletic, de ver el fútbol como lo ve él, es muy importante mantenerlo durante mucho tiempo".

"Cuando pasa el tiempo y los jugadores, el fútbol al final va olvidando a ciertas personas pero lo importante siempre creo que es dejar huella en este deporte; dejar escrito en tu legado lo que quieres ser y cómo has querido ser en esta vida y, en eso, Ángel es el número uno. Eso no creo que yo lo vaya a conseguir nunca, no creo que con 80 años vaya a poder hacer lo que ha hecho él. El fútbol, entre su época y la mía, ha pasado por muchos momentos y es muy diferente pero al final, lo que importa de verdad, es dejar esa huella que, en muy pocos clubes, o muy pocas personas en este mundo del fútbol, la han podido dejar como la ha dejado Ángel", finalizó el arquero.