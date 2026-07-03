Javi Rayo 03 JUL 2026 - 13:11h.

Pepe Reina alaba la trayectoria futbolística de Santi Cazorla y el legado que deja

Santi Cazorla se retira y dice adiós al fútbol con un vídeo cargado de emoción: "El final estaba en mi casa"

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Este jueves fue un día triste para los amantes del fútbol. Santi Cazorla anunció su retirada del fútbol profesional después de toda una vida dedicada al balón. Son muchos los excompañeros y rivales que le han dedicado unas bonitas palabras tras conocerse la noticia, pero hay un testimonio que resalta entre todos ellos, el de Pepe Reina. Ambos compartieron vestuario en la época más dorada de la Selección Española. Así recuerda el ahora entrenador a su excompañero y amigo.

Santi Cazorla y Pepe Reina, una amistad fraguada a lo largo de los años

"Santi Cazorla es persona vitamina, es persona que quieres cerca en tu vida. No me puedo imaginar por lo que ha pasado, porque eso solamente lo sabe él. La tenacidad, el coraje, la constancia, el espíritu de querer ser mejor durante toda esa lesión... Él y su familia... Yo creo que el fútbol le debe mucho, y el legado que deja por cada vestuario que ha pasado, en todos los campos de fútbol se le reconoce su estilo, la magia... Yo creo que hoy el fútbol se entristece y echa alguna lagrimilla porque nos deja un jugador que ha sido especial en todos los sentidos", comenta un emocionado Pepe Reina.

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Otra prueba más de la calidad humana del futbolista asturiano es cómo su familia y él se portaron con Javi Martínez, también excompañero en la Selección Española. El exjugador del Real Oviedo estaba viviendo en Qatar cuando Javi Martínez y su familia llegaron al país y Cazorla se encargó personalmente de que se sintieran como en casa: "Nos dio la vida. Él, su hijo y toda su familia son maravillosos. Es una leyenda del fútbol. Un jugador que le daba igual pegarle con la izquierda que con la derecha, yo eso no lo he visto en la vida".

Dos testimonios que hablan a la perfección de lo que ha significado Santi Cazorla para el mundo del fútbol pero, sobre todo, lo que ha significado para cada compañero que ha tenido el privilegio de compartir vestuario con él.