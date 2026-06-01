El Oviedo asegura el futuro del hijo de Santi Cazorla a la espera de una decisión

Ángel Cotán 01 JUN 2026 - 12:52h.

Enzo aún tiene edad juvenil

El Oviedo estrecha el cerco sobre Julián Calero: una alternativa y un pero de Jesús Martínez

Compartir







El Real Oviedo mira al futuro. Cerrada la temporada de regreso a la élite nacional con un descenso en el que las malas decisiones deportivas fueron determinantes, el club carbayón trabaja en la planificación del próximo curso avanzando por su futuro entrenador. Más allá del primer equipo, la entidad azul también trabaja en renovaciones importantes de cantera como la de Enzo Cazorla.

Según avanza La Voz de Asturias, el Oviedo ha conseguido atar el futuro del hijo de Santi Cazorla gracias a la firma de su primer contrato profesional. Tras brillar en el equipo Juvenil B, Enzo competirá a partir de la próxima campaña en División de Honor.

PUEDE INTERESARTE Pellegrino Matarazzo pide dos fichajes comodines y varias salidas en la Real Sociedad

Considerada una de las perlas de El Requexón, el centrocampista ofensivo ha cuajado un buen curso sumando cifras a su juego de ataque. No es la única renovación de cantera que ha atado el Oviedo con el goloso premio de participar en la pretemporada de su filial. Aunque tras renovar a Enzo, el club espera la gran decisión.

PUEDE INTERESARTE Edin Terzic pone el foco en dos apuestas de futuro del Athletic: hay un caso abierto

Tras Enzo Cazorla, el Real Oviedo espera por la gran decisión

En su comentada rueda de prensa de la pasada semana, Jesús Martínez fue cuestionado por el futuro de Santi Cazorla. Cuando todo parecía destinado a la retirada, el capitán cambió el discurso y dejó abierta una pequeña posibilidad a su continuidad. El dueño del Oviedo lo confirmó en su comparecencia: "Habló conmigo, lloramos, fue dura esta lección. Puede hacer lo que él quiera. Si quiere jugar seis meses, los juega; si quiere ser vicepresidente deportivo, lo es. Es el máximo activo y decidirá con su familia. Lo respetaremos".

Con la campaña de abonos recién salida del horno y los primeros fichajes gestándose en la dirección deportiva, Santi Cazorla acapara muchos focos. A sus 41 años, el de Lugo de Llanera acaba contrato el próximo día 30. Él tiene la última palabra y quién sabe si podrá coincidir en el campo de entrenamiento con su hijo Enzo.