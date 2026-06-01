Edin Terzic pone el foco en dos apuestas de futuro del Athletic: hay un caso abierto

Ángel Cotán 01 JUN 2026 - 09:21h.

La pretemporada, más examen que nunca para la plantilla rojiblanca

Hugo Rincón aguarda la balanza de Edin Terzic con una vía descartada en el Athletic

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Será un verano importante en el Athletic Club. Tras una irregular temporada liguera con una larga lista de derrotas, el equipo rojiblanco se prepara para una pretemporada que se prevé exigente y decisiva para muchos de los activos de la primera plantilla. La llegada de Edin Terzic supone un nuevo punto de partida, tanto para veteranos como para los jóvenes que deben regresar. No obstante, algunas decisiones comienzan a tomarse antes de la primera toma de contacto con el preparador germano.

Los casos que más incertidumbre generan los encarnan los regresos. El club bilbaíno apostó por foguear a activos importantes de futuro en el fútbol profesional. Algunos como Peio Canales se han ganado un sitio, pero otros deben aguardar a la decisión final de Terzic. El entrenador del Athletic pone ahora el foco en dos cachorros. Uno completa su regreso y el otro acumula intereses.

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Edin Terzic pone el foco en dos apuestas de futuro del Athletic

Según informa el Diario AS, el Athletic, codo a codo con su flamante técnico, ha tomado una decisión sobre el futuro de Eder García. El mediocentro de Rentería ha completado un buen curso en el filial rojiblanco, lo que le permitió debutar en LALIGA EA Sports de la mano de Ernesto Valverde. Con contrato hasta junio de 2029, la dirección deportiva que lidera Mikel González decidirá qué destino de la categoría de plata potencia al máximo sus virtudes para que continúe creciendo lejos de Bilbao. La citada fuente apunta que varios clubes de LALIGA Hypermotion ya han preguntado por su cesión.

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El otro caso que cobra protagonismo en los últimos días es el de Aingeru Olabarrieta. El extremo derecho ha finalizado su periodo de cesión en el Andorra con un gol y 28 encuentros disputados en la categoría de plata.

Como apunta la citada fuente, este caso aún está abierto, aunque con contrato hasta junio de 2029, el atacante podría protagonizar una nueva cesión para seguir curtiéndose en el fútbol profesional. En su caso aún hay una posibilidad abierta, pues será testado por Terzic. Sin quitar ojo al desempeño de Beñat Gerenabarrena en el playoff de ascenso a Primera, el preparador de Menden afronta una pretemporada de mucho análisis.