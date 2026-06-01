Lalo Arantegui busca talento en la mediapunta del Zaragoza: un fichaje con experiencia internacional

Ángel Cotán 01 JUN 2026 - 08:21h.

Diego Pablo Simeone llegó a probarle en entrenamientos del Atlético de Madrid

Yussif Saidu se pone al servicio del Zaragoza en el mercado de fichajes: interés y deseo

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Se acabó la pesadilla del Real Zaragoza. Aunque con otra derrota ante la atenta mirada de su golpeada afición, el equipo blanquillo puso fin a una larga y horrible temporada en LALIGA Hypermotion. David Navarro no consiguió el milagro y el club maño acelera una planificación en la que lleva meses trabajando. A la espera de oficializar al nuevo técnico, Lalo Arantegui continúa rastreando el mercado del fútbol no profesional.

El líder de la parcela deportiva está obligado a protagonizar una auténtica revolución en la primera plantilla y el hándicap está claro. El Zaragoza debe moverse en el mercado de agentes libres y apelar al sentimiento blanquillo en la manida 'Operación Regreso' para abaratar costes.

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En una de esas dos premisas podría encajar un futbolista que conoce a la perfección la futura categoría del cuadro zaragocista y que cuenta con experiencia internacional. Según avanza el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, Lalo Arantegui pone el foco en la mediapunta.

Lalo Arantegui busca talento en la mediapunta del Zaragoza

La citada fuente avanza en exclusiva el interés del Zaragoza en Javier Hyjek, más conocido como Javi Ajenjo. Tras un gran año en el Cacereño, convirtiéndose en uno de los héroes de la permanencia de su equipo en el Grupo 1 de la Primera Federación, este mediapunta se cuela en la lista de Lalo Arantegui para mejorar la zona de creación zaragocista.

De madre polaca, Ajenjo creció en las inferiores del Atlético de Madrid, donde incluso Diego Pablo Simeone le citó para algunos entrenamientos con el primer equipo. Tras un paso por la Primera División de Polonia, y defender la camiseta de la selección eslava en las inferiores, el centrocampista regresó a España.

En el Cacereño ha sido clave, llamando la atención del público de la categoría de bronce con actuaciones estelares como la del pasado 9 de mayo. Ese día, Javi Ajenjo firmó un hattrick ante el Real Madrid Castilla para dejar encarrilada la permanencia. Ocho goles y cinco asistencias en un curso en el que se perdió dos meses de competición por lesión invitan al Real Zaragoza a pensar en su incorporación para la próxima temporada.