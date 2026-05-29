Ángel Cotán 29 MAY 2026 - 12:31h.

El club inglés desembolsó sesenta millones por él

Los grandes, a reventar LALIGA: el ambicioso mercado de fichajes de Atlético, Barcelona y Real Madrid

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La actualidad del Atlético de Madrid la acapara el futuro de Julián Álvarez, pero el club colchonero no detiene su hoja de ruta. Con Mateu Alemany al frente, la primera plantilla rojiblanca busca refuerzos de nivel que eleven las opciones en posiciones concretas como el eje de la defensa, pero sobre todo el centro del campo. A expensas de conocer si deberá acudir al mercado a por un nuevo delantero, en las oficinas madrileñas se estudia la incorporación de Tijjani Reijnders.

El experto en mercado Matteo Moretto adelanta este interés en exclusiva ante los micrófonos de Radio MARCA. A vueltas con el futuro de Bernardo Silva, por el que el Atlético negocia pero debe batallar contra el FC Barcelona, el nombre del centrocampista neerlandés entra en escena.

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El Atlético de Madrid estudia el fichaje de Tijjani Reijnders

Al ser cuestionado por una hipotética venta de Julián Álvarez y cómo emplearía el Atlético los más de cien millones que ingresaría, la citada fuente adelantó un movimiento que se está empezando a cocinar: "Si finalmente deja marchar a Julián, invertiría su dinero de la mejor manera. Depende qué delantero centro quieren pero también hay otros futbolistas buenos que están valorando fichar. El de Reijnders, la noticia que puedo contar es que en las últimas semanas, el Atlético de Madrid preguntó por el centrocampista holandés del Manchester City. Hubo charlas directas entre los clubes y el Atlético está estudiando la operacion, gusta mucho en la dirección deportiva del Atlético".

Esta posible operación no choca con las negociaciones colchoneras por Bernardo Silva, aunque tal y como informa la citada fuente, el portugués está a dos bandas: "El tema de Bernardo lo voy a explicar. Hay una negociación en marcha y avanzada entre el jugador y el Atlético, pero también entre el jugador y el Barcelona. Quiere jugar en LALIGA por un tema personal, pero hay negociaciones avanzadas con los dos equipos. Bernardo quiere aclararse cuanto antes. El Barça le tantea hace tiempo, pero el ATM lo está intentando con todo".