Eduardo Berizzo completa la terna de entrenadores del Oviedo: México ofrece un doble rol

Ángel Cotán 29 MAY 2026 - 07:45h.

Actualmente sin equipo tras su paso por Club León

Jesús Martínez cambia el modelo del Oviedo en el mercado de fichajes: "Es mi obsesión"

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El Real Oviedo ha vivido una semana muy movida. Tras realizar importantes avances por Cata, y cuando todo apuntaba al 'sí', el deseo para la dirección deportiva se acabó esfumando. Incluso con fichajes ya recomendados, la mano derecha de Braulio Vázquez optó por rechazar la propuesta. En paralelo, la dirección deportiva azul rastreaba el mercado de entrenadores y desde México hablaba Jesús Martínez.

El fichaje del nuevo inquilino del banquillo del Carlos Tartiere no apunta a resolverse en los próximos días, aunque se están acelerando los procesos. La lista de candidatos que maneja el Oviedo es amplia, pues en suelo azteca, el mandamás del Grupo Pachuca también varios nombres apuntados.

Sin embargo, la actual dirección deportiva carbayona pone el foco en dos principales opciones. A la espera de decantarse por un nombre, Jesús Martínez amplía esa lista corta de candidatos a tres y es Eduardo Berizzo quien completa la terna de futuribles.

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El doble rol que Eduardo Berizzo asumiría en el Real Oviedo

La información, avanzada por la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA) va más allá. El 'Toto', que renunció en septiembre de 2025 a continuar al frente de Club León, también asumiría las labores de director deportivo en caso de acabar llegando al Oviedo. Un rol de entrenador-mánager que se hizo popular en Inglaterra.

Berizzo es otro de los nombres de confianza del Grupo Pachuca, pero que en su caso cuenta con una amplia experiencia en el fútbol español gracias a su paso por Celta de Vigo, Sevilla FC y Athletic Club. De este modo, el preparador argentino completaría una terna de candidatos al banquillo carbayón.

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Como avanzó La Nueva España, y aunque barajan más opciones, los nombres que más convencen a la actual dirección deportiva azul son los de Julián Calero e Iván Ania. También ha sido relacionado con el Oviedo uno de los técnicos de moda de LALIGA Hypermotion como es José Juan Romero.