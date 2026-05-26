Ángel Cotán 26 MAY 2026 - 09:53h.

La leyenda deportivista aboga por un mercado de fichajes inteligente

Fernando Soriano confirma los primeros movimientos del Deportivo y cuántos fichajes hará: "Avanzado"

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El Deportivo de La Coruña no quiere despertarse del sueño. Tras una larga travesía por la categoría de plata y el fútbol no profesional, el gigante coruñés vuelve a LALIGA EA Sports y promete guerra. Con Fernando Soriano al frente de la parcela deportiva, mano a mano con Antonio Hidalgo, el equipo herculino cocina fichajes que eleven el nivel de la plantilla. Un hecho capital para Donato.

La leyenda deportivista estuvo presente en el especial de El Partidazo de COPE por el regreso a Primera División. En el segundo turno de protagonistas, el exfutbolista brasileño fue cuestionado por su querido Dépor y lo que le deparará la próxima temporada.

Donato y el ejemplo del Oviedo que no debe repetir el Deportivo

Donato comenzó su intervención compartiendo con los presentes cómo es su vida en la actualidad: "Estoy tranquilo. Golf, vivo la vida, vengo de jugar al pádel hace poco... voy bien". Tras esta breve introducción, la leyenda herculina abordó la actualidad blanquiazul. Fue entonces cuando el brasileño, demostrando su conocimiento del fútbol español, apostó por no seguir el ejemplo del Real Oviedo.

El exfutbolista aboga por un mercado de fichajes inteligente para consolidarse en la élite nacional: "Hombre, espero como todos que haga una buena campaña para mantenerse ahí en Primera. Sabemos que es muy complicado, llevamos ochos años para volver a Primero. Hay que ver lo que pasó con el Oviedo, hay que ver el ejemplo de los otros. Creo que subió y no reforzó bien al equipo... y al final vuelve de nuevo a Segunda".

Donato cerró su intervención poniendo en valor el trabajo que viene realizando Antonio Hidalgo en el banquillo: "El Deportivo está haciendo un gran trabajo, en mi opinión. No es porque hemos subido, estoy viendo el trabajo del míster y le felicito desde corazón. Yo no estoy ahí, pero desde fuera veo un ambiente muy bueno entre los jugadores y en el campo veo a un equipo muy enfocado. El míster hace los cambios y el equipo se va para arriba. Yo por lo menos veo estas cosas. Viendo el partido contra el Valladolid, y hablando con mi esposa, se lo dije: 'ganamos seguro'".