Los 'Juegos del Dopaje': la surrealista competición que ha acabado en decepción

Redacción ElDesmarque Madrid, 26 MAY 2026 - 10:34h.

Los 'Enhanced Games' prometían batir varios récords del mundo y solo han conseguido superar uno

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Los primeros 'Enhanced Games', conocidos también como ‘Juegos Aumentados’, finalizaron en Las Vegas con un único récord mundial superado durante toda la competición. El evento, celebrado en una instalación temporal construida en apenas unas semanas, reunió a 42 deportistas de atletismo, natación y halterofilia bajo un formato que permite el uso de sustancias prohibidas en el deporte tradicional.

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La cita repartió una bolsa global de 15 millones de dólares, con premios de 250.000 dólares para cada vencedor y un millón adicional para quien lograra batir un récord mundial. Las pruebas se desarrollaron durante más de siete horas y fueron retransmitidas por streaming en diferentes plataformas.

¿Qué son los 'Enhanced Games'?

Los 'Enhanced Games' son una competición impulsada por empresarios e inversores tecnológicos que defienden el uso de mejoras físicas y farmacológicas en el deporte profesional. A diferencia de los Juegos Olímpicos o los campeonatos oficiales, los participantes pueden competir utilizando sustancias como testosterona, hormona de crecimiento, EPO o estimulantes.

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El proyecto fue presentado en 2023 como una alternativa al modelo deportivo actual y cuenta con financiación vinculada al sector biotecnológico y del rendimiento físico. Durante el evento, la organización mostró en pantalla algunos de los tratamientos utilizados por los atletas y promocionó protocolos relacionados con la mejora física y la recuperación.

La competición acabó siendo una decepción: tan solo un récord del mundo superado

El único récord de la noche llegó en la última prueba. El nadador griego Kristian Gkolomeev ganó los 50 metros libres con un tiempo de 20,81 segundos, siete centésimas más rápido que la plusmarca oficial del australiano Cameron McEvoy. El registro no será homologado oficialmente, ya que la competición no está reconocida por los organismos internacionales y el bañador utilizado está prohibido en la natación profesional.

En atletismo, Fred Kerley se impuso en los 100 metros con una marca de 9,97 segundos. El estadounidense, medallista olímpico y campeón mundial, regresaba a la competición tras su suspensión por incumplimientos relacionados con controles antidopaje, pero se quedó lejos del récord mundial de Usain Bolt. La jornada también dejó victorias de atletas que aseguraron competir sin ayudas farmacológicas, como Tristan Evelyn en los 100 metros femeninos o Hunter Armstrong en los 50 metros espalda. Los organizadores confirmaron su intención de repetir el evento en 2027 tras el estreno de esta primera edición en Las Vegas.