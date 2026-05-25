David Torres 25 MAY 2026 - 17:39h.

El Valencia Basket ha tenido tres días para descansar

El Real Madrid apea del sueño europeo al Valencia Basket (90-105)

Compartir







El Valencia Basket visita este martes a un necesitado Casademont Zaragoza en un partido retrasado de la Liga Endesa con el que retoma su lucha por ser segundo en la fase regular de la ACB y mide el impacto de su primera participación en una Final a Cuatro de la Euroliga y su derrota en la semifinal de este torneo ante el Real Madrid. El equipo valenciano ha tenido tres días para descansar y preparar el encuentro, un periodo al que está acostumbrado por lo que la principal incógnita es si verse tan cerca del título europeo y caer deja alguna secuela a nivel emocional en el grupo.

Antes de su participación en el torneo de Atenas, el Valencia logró imponerse en el Roig Arena al Surne Bilbao Basket y romper con la racha de tres derrotas consecutivas en la Liga Endesa que le descabalgaron de la segunda plaza.

PUEDE INTERESARTE El Real Madrid no puede con el infierno griego ni el arbitraje y Olympiacos se lleva la Euroliga

Cómo y dónde ver el Casademont Zaragoza - Valencia Basket

El primer equipo masculino de Valencia Basket recupera su partido aplazado de la jornada 31 de la Liga Endesa para abrir una semana de tres partidos previa al inicio del Playoff que le llevará a visitar la pista del Casademont Zaragoza (martes 26, 21:15h, Príncipe Felipe, DAZN). Una vez cerrada su participación en la EuroLeague con una tercera plaza que supone su mejor clasificación y tras un mes de tremendo desgaste físico, mental y emocional entre la eliminatoria frente al Panathinaikos AKTOR Athens y su primera participación en la Final Four, el equipo taronja pone el foco en una recta final de la Liga Endesa en la que necesita seguir sumando para mantenerse en la pelea primero por asegurar la condición de cabeza de serie y posteriormente por la segunda posición en la tabla, una lucha en la que ninguno de los otros equipos implicados está fallando. Pese a que los últimos precedentes han sido favorables al equipo taronja, incluyendo su última visita a Zaragoza y el partido de la primera vuelta ganados con rotundidad, no se lo pondrá fácil un rival que tiene en este partido su última opción como local para sumar y salir de la zona de descenso. Valencia Basket mantiene las ausencias por lesión de Xabi López-Arostegui y Josep Puerto. El equipo taronja comienza esta jornada en la quinta posición de la Liga Endesa con un balance de 22-9, aunque con un partido menos que Barça y Kosner Baskonia y dos menos que el UCAM Murcia.