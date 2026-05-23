David Torres Valencia, 23 MAY 2026 - 00:06h.

El Madrid jugará la final contra Olympiacos

Valencia Basket y Real Madrid, séptima batalla en las semis de Euroliga tras un título 'taronja' y una 'semi' inolvidable

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Un Real Madrid muy serio y coral acabó este viernes con el sueño del debutante Valencia Basket, que murió luchando en una semifinal frenética entre equipos españoles (90-105), y se clasificó para la final de la Euroliga, donde se enfrentará al mismo rival al que venció la última vez que se coronó hace tres años, el Olympiacos. El equipo taronja, que consiguió acceder a una Fase Final de la máxima competición continental por primera vez en su historia, se quedó a las puertas de lograr la hazaña más importante de su historia tras una gran temporada en la que acabo segundo en la fase regular mientras que el Madrid se citó de nuevo con otra final, en la que buscará el domingo su duodécimo título.

Andrés Feliz rompe el partido

En un primer cuarto jugado de poder a poder, Valencia Basket se ponía por delante 28-26 en el electrónico. Era una ventaja momentánea ya que, nada más comenzar la segunda entrega, Lylespor encima de las defensas. Era una ventaja momentánea ya que, nada más comenzar la segunda entrega, Lyles ponía de nuevo por delante al Real Madrid.

Desde la línea de tres, Andrés Feliz, Okeke y Campazo ponían un parcial de 14-0 para el Rey de Europa y desataba las imprecisiones de los de Pedro Martínez, que pedía tiempo muerto. (37-49)

La falta de intensidad defensiva del Valencia Basket permitía a los de Scariolo anotar con comodidad. ¿La alternativa? Ir a por el partido. Sako, bajo el aro, recortaba distancias y Montero, sobre la bocina dejaba todo abierto con un triple al descanso (56-62)

Valencia Basket remonta, pero no lo suficiente

Tras el paso por vestuarios, el Madrid falló desde fuera, pero ataba el rebote ofensivo y eso le facilitaba administrar su ventaja. Montero, a pesar de tener problemas musculares, recortaba distancias (68-73) a falta de cuatro minutos para el final de esta tercera entrega.

Al principio del último cuarto, el Real Madrid se quedó sin una de sus pocos pívots sanos, Usman Garuba, uno de los jugadores que se echó el equipo a sus espaldas por las ausencias de Tavares y Lens y que se retiró lesionado con evidentes gestos de dolor. Consiguió resistir aún así el Real Madrid, aunque llegará al partido decisivo con muchas carencias en la pintura. La lesión descolocó al equipo blanco y el Valencia supo que debía aprovecharlo. Apretó ante un rival que resistió como pudo los envites de un conjunto 'taronjas' que luchó hasta el final pero no pudo con un Madrid más acertado y que tiró de experiencia y tuvo en los 23 puntos de Mario Hezonja un seguro de vida. El duodécimo título está ya a solo un paso

Ficha técnica

90 - Valencia Basket (28 + 28 + 17 + 17): Montero (15), Badio (4), Taylor (11), Reuvers (15), Pradilla (13) -cinco inicial-, Sako (6) Key (13), Costello (3), De Larrea (3), Thompson (3), Moore (-), Nogues .

105 - Real Madrid (26 + 36 + 24 + 19): Campazzo (8), Abalde (5), Hezonja (23), Okeke (5), Garuba (2) -cinco inicial-; Lyles (17), Procida (), Maledon (12), Almansa (-), Deck (16), Garuba (2), Llull (-), Feliz (15).

Árbitros: Robert Lottermoser, Mehdi Difallah, Olegs Latisevs. Eliminaron por faltas a Branco Badio

Incidencias: Encuentro correspondiente a la semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga, disputado en el Complejo Olímpico de Deportes de Atenas (OAKA)-Telekom Center Athens, con capacidad para unos 18.300 aficionados (unos 800 del Valencia Basket y unos 600 del Real Madrid).

Resumen: