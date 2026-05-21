Cómo y dónde ver la semifinal de la Euroliga entre Valencia Basket y Real Madrid

David Torres 21 MAY 2026 - 16:16h.

El ‘Rey de Europa’, a superar sus problemas de altura para recuperar el trono ante Valencia Basket

¡Histórico! Valencia Basket jugará la final a cuatro de la Euroliga: cuándo, dónde y contra qué equipos

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AtenasEl Valencia Basket y el Real Madrid disputarán este viernes en Atenas (Grecia) en la semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga su séptimo enfrentamiento de este curso, una rivalidad que ha dejado ya un título para el equipo 'taronja', la Supercopa de España, y una inolvidable semifinal de la Copa del Rey, que cayó del lado del conjunto de Sergio Scariolo.

El Real Madrid, equipo más laureado en la máxima competición europea con once títulos, aterriza en Atenas para la Final a Cuatro de la Euroliga con la firme voluntad de agrandar su leyenda y de hacerlo además a la heroica, sobreponiéndose a las bajas por lesión de sus dos pívots, el caboverdiano Walter Tavares y el ucraniano Alex Len.

En el primer año de la segunda etapa en el banquillo del club de Sergio Scariolo, quien llegó este verano tras su exitoso paso por la selección española, todo iba en el torneo continental más o menos conforme a lo deseado al concluir la fase regular.

Engrasado por lo general el colectivo y al margen de los imprevistos en la enfermería, la gran duda es saber cómo se comporta en un contexto como el de la Final a Cuatro, la undécima que juega desde el 2011, después de un curso muy polarizado en el rendimiento, dominando claramente en casa (18-1) y flaqueando fuera (6-13) para lograr un valioso tercer puesto que luego hizo bueno ganando en el cruce contra el Hapoel (3-1). En muchas de ellas ha sido vital la aportación de sus dos hombres más altos, especialmente de Tavares. Sobrevivir sin ellos será el condicionante que ayude a descifrar la ecuación de si el Real Madrid está preparado para conquistar, una vez más, el entorchado de campeón de Europa

Cómo y dónde ver la semifinal de la Euroliga entre Valencia Basket y Real Madrid

El primer equipo masculino de Valencia Basket disputará por primera vez la Final Four de la EuroLeague tras clasificarse por 3-2 en una eliminatoria para el recuerdo ante el Panathinaikos AKTOR Athens y se estrenará en este torneo que reúne a los cuatro mejores equipos del continente midiéndose en la semifinal ante el Real Madrid (viernes 22, 20:00h, Telekom Center Athens, Movistar+ Plus) en un partido que marcará otro hito logrado en el historial continental valenciano.

Los precedentes en EuroLeague de este curso están equilibrados, con cada uno de los equipos ganando su partido como local en la actual temporada. Pero el Real Madrid se ha impuesto en cinco de los últimos seis partidos de la máxima competición continental entre estos dos equipos. Y de los seis enfrentamientos hasta ahora entre blancos y taronjas en el actual curso (el de Atenas será el séptimo), el equipo madrileño ha ganado los últimos cuatro enfrentamientos, los dos últimos con bastante autoridad.