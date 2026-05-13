David Torres 13 MAY 2026 - 22:58h.

Ganó 81-64 a Panathinaikos y remontó un 0-2 en contra

Valencia Basket y el Roig Arena tienen una cita con la historia

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ValenciaEl Valencia Basket venció al Panathinaikos este miércoles en el Roig Arena el quinto y definitivo encuentro de los cuartos de final de la Euroliga, un partido que para el club 'taronja' tiene el histórico premio la clasificación para su primera Final a Cuatro. Meritazo y triunfazo ante uno de los favoritos de la competición que se queda atrás con las malas artes de su presidente, sancionado y sin poder entrar a ver el partido. Gana con merecimiento el equipo de Pedro Martínez, que afrontaba este quinto tras haber equilibrado el 0-2 inicial con dos brillantes victorias en Atenas.

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Un triunfo, a pesar de la polémica y las malas artes griegas

Valencia Basket llega a la Final a cuatro tras una serie marcada por la polémica. Ya antes de empezarla, en su visita en fase regular, el técnico del Panathinaikos, Ergin Ataman, criticó el vestuario del Roig Arena para los técnicos visitantes. En el segundo partido, las protestas de su presidente, Dimitris Giannakopoulos, le costaron una sanción, y la respuesta de parte de la grada a la provocativa celebración helena, otra al Valencia.

El tercer partido estuvo marcado por la descalificación de los dos técnicos, tras 'saltar' Pedro Martínez para frenar las protestas de Ataman a los colegiados. La argumentación del club valenciano de que con las técnicas que había recibido el turco en los dos primeros partidos había cambiado el arbitraje también trajeron cola.

Valencia Basket, superior de principio a fin

El caso es que la eliminatoria regresó a un Roig Arena que vivió una de las mejores entradas de su corta historia y acercarse a su lleno total en 'modo baloncesto', que está establecido en 15.600 espectadores. Fue una noche histórica que el equipo de Martínez dominó sobre el parqué de principio a fin.

Al final del primer cuarto, Valencia ganaba 14-10 con Badio como más destacado. El Panathinaikos quería, pero Valencia Basket era un rodillo y, aplicándose en defensa, ganaba al descanso 35-23. Taylor, Badio y Key llevaban el peso anotador, pero el triunfo era coral.

El equipo heleno despertó en el tercer cuarto en un intento desesperado por acercarse en el electrónico y lo logró. A falta de diez minutos para el final, la diferencia se había reducido a seis puntos. (56-50). Hayes-Davis y Nunn se destacaban entre los de Ataman.

Thomsom, De Larrea y Braxton restablecían de nuevo la ventaja a 14 puntos a falta de seis minutos. Los fallos de Panathinaikos facilitaban la tarea. Lesshort y Hayes-Davis enjugaban parte de la venta para dejarla en +10 a falta de tres minutos. El Roig Arena, lleno, y el auditorio paralelo, también lleno hasta la bandera apretaban de lo lindo.

Osman lo ponía a nueve a falta de 2 minutos con un triple. Temblaba Valencia. El sueño estaba cerca pero tocaba defender con uñas y dientes los ataques siguientes. Eso, y acertar. Montero, quién si no, anotó cuatro tiros libres seguidos, Reuvers y Braxton no fallaban de dos y ya no se jugó mucho más. Valencia Basket hacía historia y jugará la final a cuatro en poco menos de dos semanas. 81-64 fue el resultado final.

Cuándo es la final de la Euroliga, equipos clasificados

La fase final de la Euroliga 2025-26 se disputará esta edición en Atenas (Grecia) en el Telekom Center Athens. La Final Four se disputará del 22 al 24 de mayo; las dos semifinales se disputarán el viernes 22 de mayo (17:00 y 20:00 CEST), mientras que el partido final por el título será el domingo 24 de mayo a las 20:00 (CEST).

Además de Valencia Basket, se clasifican Olympiakos, Fenerbahce y Real Madrid, que dejó en el camino al Hapoel.