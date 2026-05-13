David Torres 13 MAY 2026 - 10:31h.

En juego, pasar a la primera Final a cuatro

Valencia Basket fuerza el quinto partido ante el Panathinaikos, el Roig decide (86-89)

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ValenciaValencia Basket y el Roig Arena tienen ante sí la oportunidad de cerrar una remontada histórica y clasificarse para su primera final a cuatro. El Valencia Basket y el Panathinaikos disputan este miércoles en el Roig Arena el quinto y definitivo encuentro de los cuartos de final de la Euroliga, un partido que para el club 'taronja' tendría como premio la clasificación para su primera Final.

Los hombres de Pedro Martínez ganaron los dos choques en Grecia para convertirse en el segundo equipo en la historia de esta competición capaz de recuperarse de un 0-2 para devolver la serie a su pista. Y la afición ha respondido al esfuerzo de su equipo llenando hasta los topes todo el recinto taronja, agotando las entradas en apenas unas horas y llenando también el auditorio del Roig Arena, por lo que estará arropado por todos lados para la noche más ilusionante de la corta historia de la nueva casa del Valencia Basket.

No será una tarea sencilla ante un rival que pudo ganar el primer y el segundo partido de esta serie en finales apretados pese al gran ambiente en las gradas y que con buena parte de este mismo grupo de jugadores ha ganado dos quintos partidos en las últimas dos temporadas, aunque en los dos casos como local ante Maccabi Tel Aviv y Anadolu Efes Istanbul.

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Por parte taronja, solo Darius Thompson sabe lo que es jugar un quinto partido de Playoff e intentará tomarse la revancha de la eliminación del curso pasado a manos de los verdes. Panathinaikos AKTOR Athens se convertirá en este partido al mismo tiempo en el equipo contra el que más veces nos hemos enfrentado en competiciones europeas (19) y el que en más ocasiones nos ha visitado en torneos continentales (10). El equipo taronja tendrá las bajas confirmadas de Xabi López-Arostegui y Josep Puerto, y apurará hasta el final para ver si puede contar con la participación de Braxton Key, que sufrió una fractura nasal en el partido de Liga Endesa del domingo ante Kosner Baskonia y que probó sus sensaciones en el entrenamiento de hoy con una máscara.

El Panathinaikos AKTOR Athens no pudo aprovechar sus dos partidos como local para certificar el pase a la Final Four que se disputará en su pista y tendrá una última oportunidad en una cancha en la que se llevó los dos primeros puntos de la eliminatoria en dos partidos decididos en la última jugada. El conjunto griego no tuvo competición el fin de semana y prepara este partido desde el pasado sábado en el que busca convertirse en el primer equipo que se clasifica para la Final Four después de tener que pasar una eliminatoria de play-in y tiene una amplia experiencia en quintos partidos de Playoff. Será la sexta vez que se enfrente a un partido de estas características, habiendo ganado tres y perdido dos. El conjunto griego mantiene la ausencia del lesionado Kostas Sloukas por una lesión en la rodilla izquierda.

Cómo y dónde ver el quinto partido entre Valencia Basket y Panathinaikos

El primer equipo masculino de Valencia Basket tendrá por primera vez en su historia la oportunidad de sacar el pase a la Final Four de la EuroLeague con el apoyo de su público en el quinto partido de su serie de Playoff ante el Panathinaikos AKTOR Athens (miércoles 13, 21:00h, Roig Arena, #Vamos) que está siendo la eliminatoria más igualada de la historia de la máxima competición europea.