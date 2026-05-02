Valencia Basket, sancionado por la Euroliga, recurrirá porque no está de acuerdo

David Torres 02 MAY 2026 - 11:34h.

Le han multado con 5.000 euros por lanzamiento de objetos

Multazo y sanción de la Euroliga para el presidente del Panathinaikos por su numerito en el Roig Arena

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ValenciaEl Valencia Basket recurrirá la sanción de cinco mil euros que le ha impuesto por la Euroliga por el lanzamiento de objetos a la pista en el segundo partido de los cuartos de final ante el Panathiniakos. El Juez Único de la Euroliga impuso esta multa al club según el artículo 29.2.g del código disciplinario de la competición, por lo que lo entiende como una falta leve de una persona o un grupo de personas no identificado.

Tras acabar el partido, que el Panathinaikos ganó son una canasta sobre la bocina, se vivieron momentos de tensión en la pista en la celebración del equipo heleno, momento en el que se produjeron algunas escenas de tensión entre los jugadores de ambos equipos e integrantes de sus cuerpos técnicos. No obstante la resolución de la Euroliga indica que el lanzamiento fue "durante" el partido.

El Panathinaikos denunció este viernes en un comunicado que se lanzaron objetos sobre su banquillo en el transcurso del encuentro.

El club valenciano no está de acuerdo con la sanción y presentará ahora un recurso para tratar de revocarla.

Sanción y multazo al presidente del Panathinaikos

Ese mismo juez ha impuesto una sanción de 10.000 euros y de tres partidos de la Euroliga de su equipo sin poder asistir al pabellón en el que se jueguen al presidente del club griego, Dimitris Giannakopoulos, por haber accedido a una zona restringida.