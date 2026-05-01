David Torres Valencia, 01 MAY 2026 - 01:55h.

El presidente acabó expedientado por la policía y Valencia Basket ha enviado un duro comunicado pidiendo una sanción para él

El Valencia Basket buscaba imponer su juego y cae derrotado 105-107 en la prórroga

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Valencia Basket luchó hasta la última gota de sudor frente a su público en el Roig Arena pero no pudo evitar que su eliminatoria de Playoff de la Euroliga ante el Panathinaikos AKTOR Athens se pusiera 0-2 tras caer en el segundo partido de la serie por 105-107 en una prórroga que decidió un tiro ganador de Hayes-Davis tras un partido en el que el equipo taronja obligó a su rival a una extraordinaria actuación ofensiva que supo igualar para caer solo en el último segundo y tras un escándalo con el presidente del club griego, Dimitris Giannakopoulos,

Todo se resolvería en la prórroga. Los primeros dos minutos del tiempo extra se consumieron sin que nadie consiguiera anotar hasta dos tiros libres de Montero y una bandeja de Shorts. Una recuperación con mate de Nunn ponía el 97-99 pero Taylor se fue al aro para anotar a tabla y Brancou encontró a Reuvers para el triple que le devolvió Hayes-Davis para entrar en el último minuto con empate a 102. Jean sacó una falta de tiros pero desaprovechó uno de los lanzamientos y Hayes-Davis metió un triple para el 103-105. Braxton anotó a tabla para volver a empatarlo pero en la última jugada, Hayes-Davis convirtió sobre la bocina para poner el 0-2 en la eliminatoria.

¿Qué pasó con el presidente del Panathinaikos? Expedientado por la policía

La Policía abrió este jueves "un acta" al presidente del Panathinaikos Dimitris Giannakopoulos y otros miembros del club griego tras el partido que disputó el equipo griego en el Roig Arena contra el Valencia Basket, según informaa el club 'taronja'. En el tramo final del partido, Giannakopoulos, que estaba situado junto al banquillo de su equipo, se levantó y se dirigió con gestos airados a la mesa de anotadores, lo que provocó un revuelo en la zona.

Al acabar el partido, el entrenador del Panathinaikos, Ergin Ataman, aseguró que una decena de policías acudieron al vestuario del equipo para detener al dirigente y a otros miembros del club. El técnico adujo esa situación para negarse a contestar preguntas en la sala de prensa al asegurar que "No le había pasado nunca en su carrera"

"Es un impresentable"

Poco después, el entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, felicitó al Panathinaikos por el "partidazo" que hizo en la ajustada victoria que logró este jueves en el Roig Arena en el segundo partido de los cuartos de final pero criticó al presidente del equipo heleno del que dijo que es "un impresentable" y contra el que pidió a la Euroliga que actúe.

"Su presidente es un impresentable y no puede ser que la Euroliga, que es una liga tan seria, permita que estos personajes creen mal ambiente en un deporte como el baloncesto"

"Su presidente es un impresentable y no puede ser que la Euroliga, que es una liga tan seria, permita que estos personajes creen mal ambiente en un deporte como el baloncesto y van contra sus valores yendo a la mesa de anotadores a querer condicionar el partido. Es impresentable. Creo que la Euroliga debería tomar cartas", reclamó el técnico, que dijo que Dimitris Giannakopoulos "es reincidente".

Y el Valencia Basket se queja formalmente

El Valencia Basket después condenó en un comunicado lo que calificó como "actitud deplorable" del presidente del Panathinaikos Dimitris Giannakopoulos y pidió a la Euroliga una sanción para el dirigente griego.

"El Valencia Basket condena la actitud del Presidente de Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, que rebasó cualquier límite durante el partido acercándose a la mesa con una actitud deplorable, tratando de influenciar e increpar a los árbitros, tal y como refleja el acta del partido", señaló la entidad.

El club valenciano aseguró además que el dirigente se negó a "acatar las indicaciones de los cuerpos de seguridad" y generó "una tensión injustificable", lo que motivó que además la Policía le ha abierto un acta, así como a algunos miembros más de su expedición.

Habrá queja formal y petición de sanción para Dimitris Giannakopoulos

El Valencia anunció que "presentará una queja formal ante la competición" y dijo que espera que se "castigue duramente este tipo de comportamientos" por manchar la imagen del baloncesto y ser además "una persona reincidente".