David Torres 29 ABR 2026 - 17:04h.

Panathinaikos gana sobre la bocina al Valencia Basket en el primer duelo de cuartos final de la Euroliga sobre la bocina (67-68)

Segundo partido de la serie de cinco

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ValenciaEl Valencia Basket y el Panathinaikos se enfrentan este jueves en el Roig Arena en el segundo partido de los cuartos de final de la Euroliga y los locales tratarán de imponer su juego y su ritmo para viajar a Atenas con un pequeño colchón después de que este martes, en el primer choque, el equipo heleno se impusiera por 67-68. La derrota en ese primer partido ha hecho que el equipo 'taronja' pierda el factor pista que tenía y está ya obligado a ganar al menos un partido en Grecia, pero si repite derrota este jueves debería ganar los dos para forzar un quinto de nuevo en Valencia.

En el estreno de la serie, el entramado defensivo del equipo de Ergin Ataman dejó a oscuras al Valencia. Con un 18% de acierto desde la línea de tres puntos, 6 aciertos de 33 tiros, y sin apenas poder correr, los de Pedro Martínez no estuvieron cómodos en ningún momento del choque, unas sensaciones que tratarán de revertir imponiendo su ritmo de juego.

Cómo y dónde ver el Valencia Basket - Panathinaikos, segundo partido cuartos de final de la Euroliga

El primer equipo masculino de Valencia Basket repite en el Roig Arena para afrontar el segundo partido de su serie de Playoff de la EuroLeague ante el Panathinaikos AKTOR Athens (jueves 30, 20:45h, Roig Arena, Movistar+ Deportes) con el objetivo de hacer valer en esta ocasión el factor cancha tras perder en la última jugada el primer partido de la serie por 67-68. El equipo taronja tratará de recuperar su ritmo y mejorar su eficacia en los lanzamientos sin perder las virtudes defensivas que le permitieron agarrarse en el primer partido, rebajando las prestaciones ofensivas de un equipo que llegaba a esta serie como el mejor ataque del último cuarto de la competición y manteniendo su buena línea de todo el curso consiguiendo segundas opciones desde el rebote ofensivo.

Este partido supondrá la novena visita del Panathinaikos a nuestra ciudad, lo que le permite igualar al LDLC ASVEL y el Olympiacos Piraeus como los equipos que más veces nos han visitado en competiciones europeas. El balance en Valencia es ligeramente favorable al cuadro taronja (5-3), aunque necesitaría sumar el triunfo en este segundo partido para que el histórico no se equilibrara por completo. Jaime Pradilla y Omari Moore pudieron participar en el primer partido de esta eliminatoria por lo que el único jugador descartado por lesión es el alero Xabi López-Arostegui.