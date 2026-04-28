David Torres 28 ABR 2026 - 22:48h.

El equipo griego empezó mucho mejor

El Valencia y el Panathinaikos abren en el Roig Arena su batalla por la Final a Cuatro

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ValenciaEl Valencia Basket y el Panathinaikos abrían en el Roig Arena su batalla por la Final a Cuatro. El equipo griego dirigido por el polémico Ataman, al que le pusieron un vestuario extra para sus ayudantes, demostrós que es uno de los grandes candidatos al título. En juego está la Final a Cuatro de Atenas en mayo y el primero en golpear fue el equipo visitante. Los griegos fueron mejores desde el principio y, aunque Valencia Basket llegó a igualar la contienda a falta de dos minutos para el final, una falta dudosa de Key terminó desnivelando la contienda.

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Un 15-23 en el primer cuarto dejaba claro que la contienda no iba a ser nada fácil. La falta de acierto, en especial en el tiro exterior lastraba al combativo equipo valenciano y deslucía sus transiciones en velocidad. Eso le permitió equilibrar algo la contienda para llegar al descanso con un 32-39 que demostraba que las defensas se estaban imponiendo con claridad a los ataques

La defensa del tercer cuarto parecía cambiarlo todo

Tras el descanso, Valencia Basket se apretó en defensa. Dos robos de balón con Key y Badio como estrellas, se puso a tres puntos y, aunque al final de esta entrega eran cinco puntos de diferencia (49-54), dos tapones permitieron a los valencianos atar a los griegos.

En la última entrega, sin embargo, al Valencia Basket se le acabó la energía para la remontada. El equipo siguió fallando, se colapsó en ataque y Pedro Martínez movió su banquillo. Sentó a Rivers, muy desacertado, y a Montero, bien defendido por los visitantes, que, veían como Taylor, Thompson y Sako reducían a 4 puntos la ventaja a falta de cuatro minutos (59-61)

Valencia Basket empata

Panathinaikos echaba de menos a Sloukas cuando el partido entraba en la zona caliente. Nunn y Leshort mantenían al equipo heleno en el partido. Eso, y los errores no forzados de Valencia (regalo de Taylor en ataque y falta sobre tiro de tres) impidieron que el equipo taronja no empatara la contienda.

Pedro Martínez sacó a Montero y Reuvers en busca del talento. Eso, y la defensa de Badio sobre Nunn permitió al fin que la igualada inicial volviera al electrónico (63-63) a falta de 2 minutos gracias a los tiros libres de Reuvers.

Shorts, defendiendo a Montero, anotando en la última décima de su posesión y el trabajo de Hernangómez fueron decisivos. Los dos tiros libres de Shorts ampliaban la ventaja a cuatro puntos. Pero Reuvers, primero, y Montero desde el tiro libre, igualaban de nuevo a 67. Quedaban 24 segundos y los colegiados se inventaron una falta cuanto menos cuestionable sobre Nunn de Braxton Key. El estadounidense falló el primero, anotó el segundo. Fue suficiente, porque Montero no pudo ni tirar cuando quedaban dos segundos.