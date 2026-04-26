David Torres 26 ABR 2026 - 00:06h.

Por primera vez se registró un sold out en el Roig Arena

Valencia Basket - Real Madrid, duelo en la cumbre en el Roig Arena

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ValenciaValencia Basket no pudo evitar que el Real Madrid cortase su racha de victorias al caer por 82-96 en un Roig Arena que por primera vez colgó el cartel de “no hay billetes” y que apoyó a su equipo hasta el final, incluso en los momentos de claro dominio visitante, en un partido que el conjunto blanco rompió definitivamente entre el final del tercer cuarto y el inicio del último. El equipo taronja tuvo problemas en el inicio para atacar a la propuesta defensiva del equipo blanco, lo que le llevó a verse hasta nueve puntos por debajo. Montero desatascó la ofensiva taronja en el final del primer acto para reducir la desventaja y un buen inicio de segundo cuarto puso por delante al conjunto valenciano, que pudo mantenerse por delante hasta que un momento de inspiración ofensiva de Mario Hezonja le volvió a dar la vuelta al marcador para que llegáramos cuatro abajo al descanso. El alero croata encadenó ocho puntos para un parcial tras el intermedio que puso una nueva máxima desventaja para Valencia Basket, que se intentó agarrar el partido desde la defensa y se llegó a acercar a cuatro cuando encadenó un par de triples, pero que se vio entrando doce abajo en el último cuarto tras un buen final del tercer acto de los blancos. Ese buen momento visitante se alargó en el inicio del último cuarto para abrir una brecha que ya fue definitiva para romper el partido.

El entrenador Pedro Martínez comenzó el partido poniendo en pista de inicio el quinteto formado por Darius Thompson, Brancou Badio, Kameron Taylor, Braxton Key y Neal Sako. El equipo taronja comenzó con problemas para anotar y lo aprovechó el Real Madrid para empezar con un parcial de 0-5 antes de que Taylor metiera la primera para el lado taronja. Reuvers bajo el aro y un triple de Costello que replicaba al de Okeke activaban un poco la ofensiva taronja pero la defensa en zona del equipo blanco atascaba los ataques valencianos y los puntos de Tavares ponían el 7-16 al llegar al minuto 7, lo que llevaba a Pedro Martínez a parar el partido. Tras el parón, Jean cortó el parcial en contra desde la media distancia y luego encontró a Sima para la bandeja pero el equipo blanco devolvía todos los golpes. Un triple de Puerto y un gancho de Brancou encontraron continuidad con un coast to coast de Braxton Key que acabó con un 2+1 para llegar con 19-22 al final del primer cuarto.

Valencia Basket no pudo evitar que el Real Madrid cortase su racha de victorias

Aunque el segundo acto comenzó con un mate de Procida, Sako bajo el aro y un triple de Key seguían reduciendo la desventaja valenciana y otro triple, en este caso de Kameron Taylor desde la esquina, ponía por encima a Valencia Basket por primera vez y llevaba a Sergio Scariolo a gastar el tiempo muerto. Aunque Lyles ponía el 27-28, Jean se inventaba una preciosa canasta a tabla y un viaje a la línea del tiro libre. La vuelta de Tavares al partido llevó al cuadro visitante a volver a buscarle en ataque y a volver a plantear su defensa en zona. Pero Reuvers anotó a tabla pese a la inmensidad humana del caboverdiano y De Larrea devolvió un triple de Maledon. El base francés del Real Madrid asumía el protagonismo ofensivo de su equipo y dos tiros libres de Hezonja ponían el 36-37 a algo menos de cinco minutos para el descanso. Aunque De Larrea cambió momentáneamente el sentido del marcador, Hezonja apareció con un triple a tabla, una asistencia a Feliz y dos tiros libres para volver a estirar la ventaja visitante. Un triple de Sima y un tiro libre de Feliz lo dejaban en 41-45 al llegar al descanso.

La segunda mitad comenzó con una canasta de Sako pero Hezonja volvió a irrumpir en el partido con ocho puntos seguidos para poner la ventaja madridista por primera vez en la decena, lo que unido a una bandeja en transición de Abalde alargaba el parcial visitante para llevar a Pedro a parar el partido con 43-55 cuando se habían consumido poco más de dos minutos de tercer cuarto. Taylor cortó el parcial en 0-10 pero un triple de Abalde ponía una máxima desventaja de -13. Costello bajo el aro y Montero con tres tiros libres trataban de recortar para un Valencia Basket que intentaba agarrarse al partido con un tapón de De Larrea o una recuperación de Montero. Tras un triple de Larry, la defensa provocó la pérdida y a la segunda, tras un rebote ofensivo del base vallisoletano, Taylor clavó otro triple para llevar a Scariolo a parar el partido. El equipo blanco buscó a Tavares para dos mates que ponían el 56-64 y aunque el cuadro taronja encontraba un tiro libre de Brancou o un triple de Puerto, el talento individual de Campazzo y Feliz no dejaban recortar a Valencia Basket. Procida fue el que apareció en la recta final del tercer cuarto por el lado visitante pero fue un triple a tabla de Campazzo lo que dejaba el marcador en 63-75 con diez minutos por jugar.

El conjunto visitante alargó ese momento para abrir una brecha aún mayor en el inicio del último cuarto para poner el 67-83. Siete puntos seguidos de Montero se encontraron con la respuesta de Lyles y Feliz para entrar quince abajo en los últimos cinco minutos. Los tiros no entraban y el Real Madrid atacaba con paciencia para incrementar su ventaja, llegando a unos minutos finales que solo sirvieron para dejar el marcador final en 82-96.

El resumen