David Torres 24 ABR 2026 - 16:49h.

El líder visita la cancha del segundo

Valencia Basket amarra una segunda plaza histórica y ducha a su entrenador (85-95)

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Llega una de las jornadas de la temporada, con los 6 primeros midiéndose entre sí: UCAM Murcia (3º) contra La Laguna Tenerife (6º), Kosner Baskonia (4º) frente a Barça (5º) y el esperado duelo entre Valencia Basket (2º) y Real Madrid (1º) en el Roig Arena. Alcanzar a los blancos es tarea imposible para el Valencia Basket, pero el primer paso, en todo caso, pasa por ganar en el Roig Arena al conjunto merengue.

El Real Madrid llega a este partido como líder con un 24-3 en su casillero después de cortar la semana pasada ante La Laguna Tenerife una racha que llegó a ser de doce victorias consecutivas. Sin embargo, el equipo blanco no pierde como visitante desde la jornada 2 y ya tiene certificada matemáticamente su presencia en el Playoff de la Liga Endesa pese a que quedan todavía siete partidos por disputar de la Fase Regular. El equipo blanco cuenta con una profunda y talentosa plantilla y es el único equipo de la competición que tiene a cinco jugadores por encima de los 12 créditos de valoración. Y todos sus jugadores están disponibles para este partido, por lo que el entrenador Sergio Scariolo tendrá que descartar a uno de sus tres extracomunitarios.

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Cómo y dónde ver el Valencia Basket - Real Madrid

El primer equipo masculino de Valencia Basket volverá a contar con el apoyo de su público tras tres salidas consecutivas en un duelo entre el primer y el segundo clasificado de la Liga Endesa que le llevará a recibir al Real Madrid (sábado 25, 21:00h, Roig Arena, DAZN/Movistar+ Plus) en un encuentro correspondiente a la jornada 28 de la acb. El conjunto taronja pondrá en juego su buena racha de resultados y su condición de mejor equipo local de la competición ante un oponente que es el mejor visitante del torneo, que no pierde fuera de casa en este torneo desde el 12 de octubre y que encadena 13 victorias como visitante en la acb.

Todo ello antes de que ambos equipos comiencen la próxima semana su participación en el Playoff de la EuroLeague. Será la sexta ocasión en la que estos dos equipos se encuentren en la actual temporada, con el equipo taronja ganando los dos primeros compromisos (la final de la Supercopa Endesa y el partido de EuroLeague en el Roig Arena) y el cuadro blanco imponiéndose en los tres últimos precedentes (el partido de Liga Endesa en Madrid, la semifinal de la Copa del Rey y el partido de EuroLeague en Madrid). El histórico general es favorable al equipo madridista por 20-26, aunque el Valencia Basket se ha impuesto en las dos últimas visitas del Real Madrid en Liga Regular acb. Además de la baja de Xabi López-Arostegui, el equipo taronja no podrá contar en este partido con Jaime Pradilla (ausente desde la semana pasada por una lesión muscular en la pierna) ni con Omari Moore (por un fuerte golpe en el hombro). Valencia Basket comienza esta jornada en la segunda posición de la Liga Endesa con un balance de 21-6.