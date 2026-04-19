Andrea Esteban 19 ABR 2026 - 19:14h.

Girona tuvo tres triples para forzar la prórroga

Los dos triples consecutivos de Marine Johannès que dificultaban el inicio del Casademont Zaragoza

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El Casademont Zaragoza firmó otro capítulo histórico al colgarse la medalla de bronce en la Euroliga femenina tras imponerse por 66-63 al Spar Girona en un partido decidido en los últimos instantes.

Un final de auténtico infarto

El choque se decidió en los segundos finales, con máxima tensión en el Príncipe Felipe. Girona tuvo hasta tres triples para forzar la prórroga, pero el aro escupió todos los intentos.

Con 17 segundos por jugarse, Carla Leite sumó desde el tiro libre un punto clave que terminó siendo decisivo. Antes, un triple afortunado de Bibby a tabla había puesto el 65-63, apretando al máximo el desenlace.

La defensa del conjunto aragonés en los últimos minutos fue determinante para proteger la ventaja y asegurar el triunfo.

Carla Leite lidera al Casademont

La figura del partido volvió a ser Carla Leite, que apareció en los momentos calientes. Su 2+1 en el último cuarto y su acierto desde la línea de personal sostuvieron al equipo cuando más lo necesitaba.

Junto a ella, nombres como Merritt Hempe o Nadia Fingall fueron clave en ambos lados de la pista, especialmente en el tercer cuarto, donde el Casademont rompió el partido con un parcial que le permitió llegar con ventaja al tramo final.

El Girona no bajó los brazos en ningún momento. Liderado por jugadoras como Bibby o Laura Quevedo, el conjunto catalán recortó diferencias a base de triples y acciones individuales.

Tras una primera mitad muy igualada (34-36 al descanso), las catalanas llegaron a empatar en el tercer cuarto, pero no lograron culminar la remontada pese a su insistencia final.

Un bronce con sabor histórico

Más allá del resultado, el triunfo supone un hito para el baloncesto aragonés. El Casademont Zaragoza cierra así una participación memorable en la Final Six con una medalla europea ante su afición.

Un premio que confirma el crecimiento del proyecto y lo consolida entre la élite del baloncesto femenino continental.