Andrea Esteban 17 ABR 2026 - 19:17h.

Fin a una participación histórica para el Girona

El triplazo de Bankolé que hace vibrar el Príncipe Felipe

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El Spar Girona se quedó a las puertas de la gran final de la Euroliga femenina tras caer con claridad ante un Fenerbahçe que volvió a demostrar por qué es el gran dominador del continente.

El conjunto catalán compitió con personalidad en el arranque, pero la diferencia de potencial fue haciéndose evidente con el paso de los minutos. El equipo turco impuso su físico, su profundidad de plantilla y su acierto para romper el partido antes del tramo decisivo.

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De la ilusión al golpe de realidad

Girona llegaba lanzado tras una histórica clasificación a semifinales, pero el reto era mayúsculo. Enfrente estaba un Fenerbahçe plagado de estrellas y acostumbrado a estas citas, favorito claro al título y con una racha casi imparable en la competición.

El inicio dejó señales positivas para el conjunto español, incluso por delante en el primer cuarto, pero el segundo periodo fue un punto de inflexión. Un parcial demoledor de las turcas dejó tocado a Girona, que ya fue siempre a remolque.

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A partir de ahí, el partido entró en el terreno que más le conviene al gigante otomano: control, defensa y castigo constante. Girona, sin la frescura de otros días, se fue apagando poco a poco hasta despedirse de una Euroliga en la que ha firmado un papel histórico.