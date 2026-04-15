El triplazo de Bankolé que hace vibrar el Príncipe Felipe

Celia Pérez 15 ABR 2026 - 22:55h.

La jugadora francesa fue la gran protagonista del partido

La canasta de Jocyte que hace soñar al Spar Girona

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Tras el paso de del Spar Girona, el Casemont Zaragoza ha hecho lo propio al imponerse al Basket Landes en el que ha sido el segundo partido de cuartos de la Final Six de la Euroliga femenina. La competición, que podrás seguir gratis y en directo en Mediaset Infinity, ya tiene definidas las semifinales tras la victoria del cuadro aragonés esta noche en el Príncipe Felipe. El estadio ha vibrado con el gran partido del equipo, aunque con una protagonista sobre el resto: Ornella Bankolé y sus triples. La jugadora francesa ha brillado con luz propia en un partido fantástico.