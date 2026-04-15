Celia Pérez 15 ABR 2026 - 19:38h.

Se medirán al Fenerbahçe Opet

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La Euroliga femenina ha dado el pistoletazo de salida este miércoles con el primer encuentro de cuartos entre el Spar Girona y el Umana Reyer Venezia que tuvo lugar en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. El duelo de la Final Six, que podrás seguir gratis y en directo en Mediaset Infinity, ha deparado la victoria de las catalanas por 70-64, obteniendo así su billete para semifinales en donde se medirán al Fenerbahçe Opet.

Fue un partido en el que el primer cuarto estuvo muy igualado. Spar mandó durante buena parte en el marcador, pero las italianas consiguieron igualar en el tramo final hasta un 19-19. El Spar Girona firmó un duelo serio, tomando buenas decisiones en ataque y consiguiendo ampliar su distancia antes del descanso, al que se marcharon con una brecha de once puntos. Estaban cómodas las catalanas, siguiendo el plan y un paso por encima en los primeros cuartos.

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De hecho, en el tercero consiguió ponerse hasta 13 por arriba, pero el Umana Reyer Venezia despertó y consiguió reducirla hasta cuatro. Apretando muchísimo el marcador, pero las catalanas no cedieron y volvieron a distanciarse hasta nueve puntos.

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Iba a vender cara su piel las italianas, que volvieron a recortar distancias hasta cinco puntos, e incluso a cuatro en un tramo final de infarto. No bajó los brazos hasta el último suspiro, pero tampoco lo hizo el Spar Girona, que aguantó y acabó cerrando el partido con una victoria por 70-64.

Cuándo se juega las semifinales y la final

Las semifinales se disputarán el viernes 17 de abril. La primera será a las 17:30 y la segunda a las 20:30. El Fenerbahçe Opet espera al Spar Girona y el Galatasaray Cagdas Faktoring espera al Basket Landes o al Casademont Zaragoza.

El partido por el tercer puesto (17:00h) y la Final (20:00h) serán el domingo 13 abril.