Redacción ElDesmarque Madrid, 14 ABR 2026 - 11:27h.

La jugadora alicantina ha igualado a Pau Gasol como el 'pick' del draft más alto de la historia del baloncesto español

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Awa Fam ha hecho historia. Al hito de Aday Mara y su campeonato de la NCAA con los Michigan Wolverines que nunca antes había conseguido un jugador de baloncesto español, hay que sumarle lo de Fam. La alicantina de 19 años ha sido elegida en el número 3 del draft de la WNBA por las Seattle Storm y ha igualado a Pau Gasol como el 'pick' español más alto de la historia. Además, superó a Raquel Carrera como la elección femenina más alta, después de que esta saliera como Nº15 en 2021. También hubo más representación española durante la ceremonia del draft. Iyana Martín fue seleccionada en el Nº7 por las Portland Fire y Marta Súarez en el 16 por las Golden State Valkyries. Awa Fam está considerada como uno de los mayores talentos de la cantera de Valencia Basket y hace 5 temporadas, con tan solo 15 años, se convirtió en la jugadora más joven en disputar un partido oficial con el Valencia.

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Quién es Awa Fam y en qué equipo jugará

Awa Fam tiene 19 años, mide 1.97 metros y juega de pívot. Su debut oficial fue hace 5 temporadas con Valencia Basket y desde entonces su progresión ha sido meteórica. Con el equipo taroja promedia 9 puntos, 4.7 rebotes y un 11.1 de valoración en la Liga Endesa. La alicantina fue galardonada con el Premio Princesa Leonor en 2024 como mejor deportista menor de 18 años y tiene un palmarés lleno de logros para lo joven que es. En 2021, fue campeona de España sub 15 y MVP del torneo. Al año siguiente fue medalla de plata del europeo sub 16 y elegida dentro del mejor quinteto del campeonato y en 2024, fue la mejor jugadora del EuroBasket sub 20. La española de origen senegalés destaca por su versatilidad en ataque. Capaz de asistir, tirar triples y dominar la zona gracias a su envergadura. Además, su físico le permite ir al choque con las defensoras rivales y da la sensación de estar preparada para competir en la WNBA. Fam ha sido elegida por las Seattle Storm y jugará con ellas a partir del comienzo de la siguiente temporada. Además, la alicantina pagará 500.000 euros por su libertad para enrolarse en la Project B, una novedosa competición que no se solapará con la WNBA y de la que formará parte.

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Las declaraciones de Awa Fam después del draft de la WNBA

Awa Fam fue entrevistada por ESPN durante la ceremonia del draft y se mostró motivada y muy orgullosa de representar a España en la WNBA: "Estoy súper ilusionada, un poco nerviosa, pero voy a dar lo mejor de mí. Representar a España es siempre especial. Estar en la 'W' (WNBA) ha sido mi sueño desde que tenía 12 años" declaró Fam. La jugadora alicantina también habló de sus hermanos mientras la cámara les apuntaba: "Son dos locos, jajaja. Empecé a jugar al baloncesto gracias a ellos. Son todo para mí, mis mejores amigos y los que más me apoyan. Estoy agradecida con toda mi familia, pero en especial a mis dos hermanos mayores" confesó la jugadora. La pívot también habló de lo que quiere ser en la liga y cuales son sus objetivos: "Quiero ser yo misma. Quiero continuar creciendo, sé que soy joven, pero soy madura y quiero asumir la responsabilidad. Quiero aprender de las jugadoras que hay en esta liga" concluyó.