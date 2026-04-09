Redacción ElDesmarque Madrid, 09 ABR 2026 - 14:05h.

El pívot español ha subido varias posiciones en las predicciones del draft tras su gran desempeño en el 'March Madness'

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El nombre de Aday Mara ya está marcado en rojo en los despachos de la NBA. El pívot aragonés, de 2,21 metros, ha dado el salto definitivo esta temporada tras ser uno de los jugadores más importantes en la conquista del título universitario de su equipo, los Michigan Wolverines. El español ha tenido un gran rendimiento durante el 'March Madness' y eso ha hecho que las franquicias de la NBA piensen en él como posible elección de primera ronda. Mara era un proyecto de jugador repleto de dudas en UCLA y ha pasado a convertirse en uno de los interiores más seguidos del draft. Hace tan solo unas semanas, no entraba en las quinielas de los 30 primeros 'picks', pero su impacto en NCAA ha hecho que la mayoría de 'mock drafts' de los periódicos más importantes de Estados Unidos le coloquen entre la elección número 10 y la 20 y eso puede ser diferencial para su contrato como 'rookie'.

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¿Qué equipos pueden elegir a Aday Mara en el draft de la NBA?

Según los expertos, el draft de la NBA de 2026 es uno de los mejores de los últimos años por la cantidad de jugadores con talento que pueden ser elegidos. Estrellas del baloncesto universitario como AJ Dybantsa, Darryn Peterson o Cameron Boozer, hijo del exjugador de la NBA Carlos Boozer, son los favoritos para los tres primeros 'picks', pero la variedad de perfiles que contiene este draft hace que las franquicias de la NBA que están en proceso de reconstrucción hayan optado por un 'tanking' masivo para poder optar a ellos. Dentro de esta camada, se encuentra Aday Mara. El pívot español ha sido uno de los jugadores más destacados del 'March Madness' y los ojeadores de los equipos que eligen en primera ronda se han fijado en el zaragozano.

Bleacher Report coloca al español en el número 15 y eso le podría hacer ir a un destino soñado: los Oklahoma City Thunder, actuales campeones de la NBA. Draft Room sitúa a Mara en el puesto 11 y sería elegido por los Golden State Warriors para ser compañero de Stephen Curry. Tankathon, es menos optimista con el interior y predice que irá a Los Ángeles Lakers en el 'pick' 22, con ni más ni menos que LeBron James y Luka Doncic. En numerosas ocasiones, las elecciones de los equipos NBA en el draft se mueven más por la necesidad que por el talento, pero eso depende de cada mánager general y dirección deportiva de las franquicias. En 2018, los Phoenix Suns, que tenían a Devin Booker como manejador principal del balón y los Sacramento Kings, que querían un pívot dominador, no escogieron a Luka Doncic. El esloveno ha acabado siendo mucho mejor que las otras dos elecciones; DeAndre Ayton y Marvin Bagley III. Ni Michael Jordan, ni Kobe Bryant y tampoco Pau Gasol fueron números 1 del draft, así que el futuro de Aday Mara no lo va a dictaminar su 'pick', sino a que franquicia vaya y quienes sean sus compañeros.

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La fortuna que Aday Mara se juega en la noche del Draft

El pívot español será una elección de primera ronda y eso ya le garantiza un buen contrato. Si sale elegido en la parte final de esta primera tanda, Aday Mara firmaría dos años con la franquicia que le escogiera y eso le aseguraría casi 6 millones de dólares. En el caso de que el equipo esté contento con él y activaran las opciones de ampliación de contrato, el de Zaragoza estaría comprometido con esa organización dos años más y pasaría a embolsarse cerca de 15 millones de dólares. La cuestión es que Mara puede ser un 'pick' más alto y eso supondría un salario más elevado para el interior. Si sale elegido en el puesto 9 por los Chicago Bulls, como predicen SB Nation o el perfil de X de NBA Underdog, el español firmaría 13 millones de dólares y, si hay una ampliación, cerca de 29. En un futuro soñado donde Aday Mara triunfa en la franquicia que le haya elegido y se convierte en un jugador importante en la NBA, su contrato sería mucho más alto. Un ejemplo de ello es Santi Aldama, que el pasado verano firmó 52.5 millones para las tres próximas temporadas con los Memphis Grizzlies, convirtiéndose en el jugador español que más cobra de la liga.