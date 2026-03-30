Redacción ElDesmarque Madrid, 30 MAR 2026 - 10:07h.

El pívot aragonés firmó 11 puntos, 4 rebotes y 2 robos en la victoria de Michigan frente a Tennessee

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Aday Mara ya forma parte de la historia del baloncesto español. El jugador maño disputará la Final Four de la NCAA tras el triunfo de su equipo, los Michigan Wolverines, frente a los Tennessee Volunteers en el March Madness, convirtiéndose en el primer jugador español en alcanzar esta ronda en el baloncesto universitario estadounidense. Un hito conseguido en la competición más exigente y mediática del baloncesto formativo en el país americano, donde cada partido es una eliminatoria a vida o muerte. Mara, a sus 22 años de edad y 2,21 metros de altura, es uno de los proyectos de pívot más interesantes del baloncesto español y se ha convertido en una pieza crucial para Michigan durante esta temporada. El de Zaragoza fue de los jugadores más destacados contra los Volunteers y, pese a estar ilusionado por la victoria de su equipo, sabe que el partido del próximo domingo frente a Arizona será de los más duros del año.

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El viaje de Aday Mara hasta una Final Four de NCAA

Aday Mara fue formado en las categorías inferiores del Casademont Zaragoza y dio el salto a Estados Unidos en 2023 como uno de los proyectos más prometedores del baloncesto español. Empezó en UCLA sin ser un jugador importante y decidió marcharse a los Wolverines en 2025. En Michigan, su físico, altura y capacidad para dominar la pintura le convirtieron rápidamente en un jugador diferencial en EEUU. El pívot ha ido creciendo en protagonismo dentro de su equipo, adaptándose a un baloncesto más físico y dinámico comparado con el europeo. Mara, además de ser un buen anotador y reboteador, es un gran defensor e intimidador dentro de la pintura. Durante el partido de ayer, el maño batió el récord de tapones hechos (100) por un jugador en una temporada de universidad. La siguiente parada en el viaje de Aday Mara será la Final Four de la NCAA donde podrá demostrar su talento frente a los ojeadores de la NBA y luchar por el título universitario más importante de Estados Unidos.

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Aday Mara está feliz y concentrado para lo que se viene

Tras lograr un billete para la Final Four, Aday Mara habló con los medios estadounidenses: "Me siento feliz por mis compañeros y entrenadores, todo el trabajo ha merecido la pena”, aseguró. El pívot español también quiso dar algunas de las claves de la victoria frente a los Tennessee Volunteers: "Rebotear, igualar su nivel físico. Creo que hicimos un gran trabajo mostrando una gran defensa". El de Zaragoza alabó a su compañero Yaxel Lendeborg, el líder de los Michigan Wolverines y el jugador de la noche: "Hace de todo, es un líder dentro y fuera de la pista. Tenerle a este nivel hace que todo sea más fácil, estoy super feliz por él" dijo Mara. El aragonés sabe que ahora empieza la parte más importante del campeonato y el partido del próximo domingo será difícil: "Va a ser un partido similar, muy físico, jugando duro. Los hemos estado viendo. Tienen un estilo diferente de juego, no es el baloncesto de hoy en día, así que sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos que prepararnos para estar listos para el partido" concluyó el maño.