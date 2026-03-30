David Torres 30 MAR 2026 - 08:12h.

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Valencia Basket cerró una semana de altísima exigencia con una sufrida victoria en la pista del Recoletas Salud San Pablo Burgos por 74-79 en un partido en el que se sobrepuso a la buena salida local, al cansancio acumulado, a las ausencias por lesión y al intento de remontada local para sumar la 18ª victoria en acb. En un inicio del partido al que el equipo taronja se agarró con tres triples a la salida cargada de energía del equipo local pero cuando dejó de meter se vio superado por el ritmo de los burgaleses y se vio por detrás en el marcador. Un parcial de salida en el segundo cuarto de 0-13 con la anotación de De Larrea y Pradilla y la intensidad defensiva de Nogués permitió al Valencia Basket ponerse por delante, pero el Recoletas Salud San Pablo Burgos volvió a cambiar la marcha para que el marcador se volviese a equilibrar y se llegase al descanso con empate a 38. Tras el descanso, los triples de Brancou activaron una ofensiva que encontró su ritmo para anotar 30 puntos en el tercer cuarto y construir una ventaja que llegó a ser de quince puntos en el inicio del último cuarto. Pero una antideportiva que supuso una jugada de cuatro puntos abrió un parcial local de 11-0 que metió el partido en un final apretado. Reuvers anotó dos canastas providenciales para proteger esa ventaja y el equipo supo cerrar el partido para sumar el triunfo.

El entrenador Pedro Martínez comenzó el partido poniendo en pista de inicio el quinteto formado por Sergio De Larrea, Brancou Badio, Josep Puerto, Jaime Pradilla y Neal Sako. El partido comenzó con una transición en la que Pradilla habilitó a Sako para la canasta bajo el aro y tras dos aciertos del equipo local, dos triples de Brancou se encontraban con la velocidad de un equipo que anotaba a toda velocidad en carrera imponiendo un ritmo alto al partido para mantenerlo igualado tras los primeros tres minutos. Un triple desde la esquina de De Larrea era lo único que conseguía oponer la ofensiva taronja ante las penetraciones del conjunto burgalés que colocaban el 16-11 al llegar a la mitad del primer cuarto. Braxton Key en la pintura no consiguió cortar el momento local, que con cinco puntos seguidos de Dani Díez llevaba a Pedro Martínez a parar el partido con 21-13 al paso por el minuto 8. El equipo taronja solo conseguía anotar desde el tiro libre, dejándose algunos lanzamientos desde la personal, pero al menos consiguió cerrar su aro en las siguientes acciones para llegar al final del primer cuarto con 22-15.

El segundo acto comenzó con un triple de De Larrea y una buena transición que permitió a Pradilla convertir desde la media distancia. Tras otra buena defensa, Jaime bailó en la pintura para convertir a tabla y empatar el partido, lo que llevó a Fisac a parar el partido. Pese al parón, un 2+1 de Larry y un triple de Moore alargaban el parcial para darle la vuelta al marcador hasta que Meindl lo cortó en 0-13. Josep Puerto convirtió un balón suelto en dos puntos y aunque la vuelta al partido de Gudmunsson activó la ofensiva local, Valencia Basket ya estaba más cómodo en partido y con una bandeja de Moore y un 2+0 del capitán se mantenía por encima en el marcador. El conjunto local encadenó un par de aciertos para volver a apretar el luminoso mientras Valencia Basket se seguía dejando algunos puntos en el tiro libre y con los puntos de Meindl se volvía a poner por delante en la recta final del segundo cuarto. Tras un tiempo muerto de Pedro, De Larrea clavó un triple pero una canasta tras rebote ofensivo de Taboada lo dejaba con empate a 38 al llegar al descanso.

La segunda parte, clave

La segunda mitad comenzó con un intercambio de puntos entre Sako y Fischer al que se unieron Corbalán y Samuels pero donde replicaron Brancou con dos triples y De Larrea con otro tras una recuperación de Key. Una canasta con adicional de Samuels recortaba pero Valencia Basket seguía atacando con acierto con Larry encontrando a Reuvers en la pintura o Darius encontrando el camino al aro para la bandeja. Con Nogués y Key compartiendo minutos en pista, el conjunto taronja cerró su aro y construyó una pequeña ventaja que llegó a ser de siete puntos antes de que Meindl pusiera el 51-56. Dos tiros libres de Braxton y un triple de Darius ponían la ventaja por primera vez en la decena pero el equipo local sacó dos viajes seguidos al tiro libre. Un triple de Puerto tras un buen ataque contra la zona, un mate en transición de Thompson tras una recuperación y dos tiros libres de Moore alargaban la renta valenciana para dejarlo con 54-68 con diez minutos por jugar.

Volvió a tener problemas para atacar el equipo taronja en el inicio del último acto, pero siguió apretando atrás para que su rival al menos no anotase hasta que De Larrea metió su quinto triple para una nueva máxima ventaja. Corbalán anotó y una antideportiva pitada a Key acabó en una jugada de cuatro puntos para el 62-71 con seis minutos por jugar. El escolta argentino del Recoletas Salud San Pablo Burgos se seguía comiendo la ventaja valenciana y Samuels no perdonaba desde el tiro libre para poner el 67-71 a tres minutos para acabar. Reuvers hundió el fallo de un compañero para cortar el parcial en 11-0 y tras una buena defensa, Thompson atacó esta vez sí con paciencia para encontrar a Reuvers en la pintura para dar un poco de aire al conjunto taronja. Un triple de Neto ponía el 70-75, Reuvers no falló desde el tiro libre y Corbalán se fue al aro rápido. Valencia Basket no anotó pero la carga del rebote ofensivo provocó una pérdida y una bola extra que Brancou no aprovechó. Pero el equipo burgalés no anotó, Key capturó el rebote pero la perdió en el pase pero se repuso recuperando un balón que mandó a la línea del tiro libre a De Larrea para cerrar un partido que acabó con 74-79.