David Torres 28 MAR 2026 - 16:16h.

Cuarto partido en ocho días

Dolorosa derrota en Belgrado del Valencia Basket tras 150 minutos de juego (110-104)

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ValenciaTras caer de forma dolorosa ante el Partizan de Belgrado y tras dos prórrogas, Valencia Basket cierra una semana durísima en la pista del Recoletas Salud San Pablo Burgos

El Recoletas Salud San Pablo Burgos se ha impuesto sucesivamente a La Laguna Tenerife, Surne Bilbao Basket y Kosner Baskonia para encadenar tres victorias como local y salir de la zona de descanso ubicándose en la 16ª posición con un balance de 6-17. El conjunto burgalés ha dispuesto de toda la semana para preparar una cita en la que intentará mantener su buena racha en el Coliseum liderado por el gran momento de forma del argentino Gonzalo Corbalán. Además del lesionado de larga duración Jhivvan Jackson, Ethan Happ no podrá jugar este partido, por lo que Augusto Lima entrará en la convocatoria y Raúl Neto es duda por molestias en el sóleo.

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¿Cómo y dónde ver el Recoletas Burgos - Valencia Basket?

El primer equipo masculino de Valencia Basket afronta su cuarto partido en ocho días para cerrar una semana durísima en la pista del Recoletas Salud San Pablo Burgos (domingo 29, 18:00h, Coliseum Burgos, DAZN) en un encuentro correspondiente a la jornada 24 de la Liga Endesa. El equipo taronja intentará recuperar toda la energía posible tras el tremendo desgaste de una semana en la que tumbó a Olympiacos Piraeus por 85-84 y cayó tras dos prórrogas en la cancha el viernes por la noche en la pista del Partizan Mozzart Bet Belgrade. Algo más de 43 horas después de la bocina final de ese encuentro saltará a la pista de un rival que ha ganado sus últimos tres partidos como local con la intención de acabar con su mala dinámica cuando ha enlazado salidas continentales con partidos acb como visitante: ha perdido el partido de Liga Endesa las últimas tres veces que se ha dado esta circunstancia. En una tarde en la que Pedro Martínez se convertirá en solitario en el entrenador con más partidos dirigidos al Valencia Basket en acb, los precedentes sí son favorables al cuadro taronja, que ha ganado siempre en sus visitas anteriores a una de las pistas con mejor ambiente de la competición. Para este partido se mantienen las ausencias de los lesionados Jean Montero y Xabi López-Arostegui. Valencia Basket comienza esta jornada en la segunda posición de la Liga Endesa con un balance de 17-6.