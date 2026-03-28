David Torres 28 MAR 2026 - 09:07h.

El partido duró casi dos horas y media

Valencia Basket gana sobre la bocina al Olympiakos Piraeus pese al arbitraje (85-84)

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Valencia Basket cayó tras dos prórrogas en un intenso partido en la pista del Partizan Mozzart Bet Belgrade por 110-104 en un choque en el que no encontró el acierto para aprovechar las dos opciones que tuvo para ganarlo y donde los puntos de Sterling Brown decantaron el partido de lado serbio en el segundo tiempo extra. La intensidad de la defensa serbia frenó la ofensiva taronja en los primeros minutos del partido pero el equipo taronja encontró acierto exterior para encender la maquinaria ofensiva y abrir un parcial de 2-15 que colocaba al conjunto taronja por encima en el marcador. El cuadro taronja devolvió el primer momento de reacción local pero la defensa local le permitió robar balones para volar sobre el parquet, lo que unido a los triples de Osetkowski les permitió devolver el parcial y volver a equilibrar el choque para que llegase empatado a 41 al descanso. El conjunto taronja controló las pérdidas tras el paso por vestuarios y cogió el mando del partido, aprovechando un momento de inspiración ofensiva de Taylor para construir una pequeña ventaja que el conjunto serbio borró cuando volvió a subir la intensidad de su defensa para meter el partido en un cara o cruz que no consiguió llevarse nadie para que el partido se fuese al tiempo extra. Carlik Jones acabó con la renta taronja para mandar el partido a una segunda prórroga y Sterling Brown cerró el partido a favor del equipo local.

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El entrenador Pedro Martínez comenzó el partido poniendo en pista de inicio el quinteto formado por Sergio De Larrea, Brancou Badio, Josep Puerto, Jaime Pradilla y Neal Sako. Un acierto en el poste bajo de Pradilla fue la primera canasta taronja en un inicio de defensas intensas por los dos lados del que salió primero el equipo local con los puntos de Carlik Jones. El ala-pívot aragonés aprovechaba su ventaja física en los cambios para anotar en la pintura y Reuvers palmeaba dentro su propio fallo en el lanzamiento pero Jones seguía haciendo daño con sus acciones individuales para el 10-6 al llegar a la mitad del primer acto. Moore metió el primer triple taronja y tras una buena acción defensiva, Thompson repitió desde detrás del arco para un parcial que alargó un tiro libre de Key, una acción individual de Darius y otro lanzamiento libre de Reuvers antes de que Calathes lo cortase en 0-10. Costello clavó un triple y luego palmeó dentro el fallo de un compañero para que Peñarroya parase el partido. De Larrea devolvió la bandeja de Radanov y aunque Pokusevski metió el primer triple local, Pradilla desde la media distancia y De Larrea con una bandeja sobre la bocina lo dejaba en 17-27 al final del primer cuarto.

Neal Sako abrió el segundo acto anotando desde el tiro libre pero un balón suelto que Osetkowski convirtió en dos puntos abrió un parcial local que Taylor con una acción individual cortó en 7-0. Una buena circulación para la canasta bajo el aro de Sako y un triple de Omari devolvían el parcial para volver a poner la máxima ventaja valenciana antes de un triple de Osetkowski para el 27-36. La buena defensa local de la línea de pase dio sus frutos con un par de robos que permitieron al equipo serbio correr y un nuevo triple de Osetkowski llevaba a Pedro Martínez a parar el partido con 32-38 al paso por el minuto 16. El equipo taronja no encontró puntos en los siguientes ataques y el Partizan se apoyó en su defensa para robar balones y volaba sobre la pista para devolver el parcial de 15-2 y ponerse por delante en el marcador con el 39-38. Neal Sako desatascó un poco la ofensiva valenciana para cortar el momento local pero dos tiros libres de Brown mandaban el partido al descanso con empate a 41.

Valencia Basket lucha hasta el final

La segunda mitad comenzó con una recuperación de Brancou que facilitó el triple de Darius y aunque Bonga se lo devolvió, Taylor sacó una falta de tres tiros y luego encontró a Pradilla en la pintura para la canasta bajo el aro. Brown asumía el protagonismo ofensivo de su equipo para mantener el marcador apretado pero Reuvers iba anotando desde el tiro libre y Braxton Key clavó un triple y luego anotó un aro pasado tras un par de buenas defensas para construir una mínima ventaja que Jones y un triple de Lakic hicieron desaparecer. Brancou recorrió el campo para inventarse un 2+1 y una recuperación del senegalés permitió a Kam sacar otra falta de tres tiros, de los que aprovechó solo uno, pero luego se resarció con un triple después de que Darius robase el saque de fondo. Carlik Jones también anotó desde detrás del arco y Brancou sacó un viaje a la línea de personal para dejarlo en 59-66 con diez minutos por jugar.

Taylor devolvió la bandeja de Brown y luego clavó un triple desde la esquina para compensar la ofensiva de un Partizan Mozzart Bet Belgrade que buscaba el talento individual de sus exteriores como el camino hacia el aro con una configuración con tres hombres pequeños. Se adaptó a la carrera la defensa valenciana y atacó con paciencia para que Pradilla encontrase bajo el aro a Reuvers para el mate que llevaba a Peñarroya a parar el partido a siete y medio para el final. Le costaba anotar al equipo taronja pero encadenó dos buenas acciones defensivas y atacó con paciencia tras un rebote ofensivo de Pradilla para que Thompson sacara un viaje al tiro libre antes de un triple y dos tiros libres de Sterling para el 68-75 a cinco minutos del final. El cuadro local volvió a subir la intensidad de su defensa para provocar pérdidas para un parcial que les permitía recortar a cinco y que ponía en ebullición el Belgrade Arena antes de un palmeo de Moore. Dos tiros libres de Bonga ponían el 72-77 y aunque Brancou clavó un triple, cinco puntos seguidos de Brown colocaban el 77-80 con dos minutos y medio por jugar. Tres tiros libres de Jones empataban el partido dentro de los últimos dos minutos antes de que Brancou se fuera con todo al aro para la bandeja y Osetkowski encontrara a Calathes bajo el aro para mantenerlo empatado. Un rebote ofensivo de Taylor le dio una bola extra al cuadro taronja que Brancou convirtió en un viaje al tiro libre y tras el tiempo muerto, la jugada de pizarra habilitaba a Osetkowski a empatarlo a 84 con 25 segundos por jugar. El triple de Brancou no entró y tampoco el tiro final de Brown para mandar el partido a la prórroga.

Tras dos buenas defensas, un triple de Brancou fue el primer acierto del tiempo extra y dos tiros libres de Reuvers devolvieron una bandeja cargada de talento de Carlik Jones. Una recuperación de Thompson precedido de una buena defensa de Brancou permitió a Darius correr el campo para una canasta con adicional. Bonga se dejó uno desde el tiro libre y Kameron Taylor encontró el pasillo para un aro pasado. Carlik Jones siguió derrochando talento para otra bandeja y un triple de Calathes ponía el 92-94. Una recuperación de Thompson antes de lo que parecía una bandeja clara de Bonga para empatar acabó con el propio base taronja corriendo el campo para sacar un 2+1. Jones colocó el 94-97 y la presión defensiva local acabó sacando un salto entre dos que favoreció a los locales para empatar el partido con otro triple de Jones a 19,9 segundos del final. La jugada de pizarra llevó a un triple liberado de Moore que no entró y el partido se fue a un segundo tiempo extra con empate a 97.

Sterling Brown asumió el protagonismo ofensivo de su equipo con seis puntos seguidos a los que Valencia Basket solo pudo poner una bandeja de Reuvers para poner por delante a su equipo. Un rebote ofensivo acabó con Costello anotando en la pintura pero Bonga ponía el 105-101. Taylor fue al aro para la bandeja pero Calathes no perdonó desde el tiro libre, Valencia Basket no consiguió anotar y un triple de Brown mataba definitivamente un partido de casi dos horas y media que acabó con un marcador de 110-104.