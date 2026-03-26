David Torres 26 MAR 2026 - 14:24h.

Jornada 34 de la Euroliga

Valencia Basket gana sobre la bocina al Olympiakos Piraeus pese al arbitraje (85-84)

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Valencia Basket visita al equipo con mejor racha de la EuroLeague, Partizan Mozzart Bet Belgrade. Tras el gran triunfo contra el Olympiakos del Pireo en el Roig Arena,

El Partizan Mozzart Bet Belgrade llega a este partido como el único equipo de la EuroLeague que ha ganado los últimos cuatro partidos, lo que le ha llevado a mejorar su balance hasta un 13-20 que le ha permitido subir hasta la 15ª posición. El conjunto serbio está encontrando su mejor versión defensiva sin presión clasificatoria y desde el regreso tras su lesión de Carlik Jones, que junto al gran momento de Isaac Bonga, está liderando el buen momento del equipo blanquinegro. Con una plantilla disponible muy cambiada respecto a la que visitó el Roig Arena al final de la primera vuelta, el Partizan Mozzart Bet Belgrade mantiene las ausencias por lesión de Duane Washington y el extaronja Vanja Marinkovic, mientras que Mario Nakic ha vuelto a los entrenamientos.

¿Cómo y dónde ver el Partizan Belgrado - Valencia Basket?

El primer equipo masculino de Valencia Basket afronta su segundo partido de la semana visitando la pista del equipo con mejor racha de la competición, el Partizan Mozzart Bet Belgrade (viernes 27, 20:30h, Belgrade Arena, Movistar Deportes 3) en un encuentro correspondiente a la jornada 34 de la EuroLeague. Tras comenzar la semana con un triunfo ante el Olympiacos Piraeus por 85-84, el equipo taronja afronta ahora el reto de volver a sumar en uno de los ambientes más complicados de la competición y ante un rival que es la mejor defensa del torneo en las últimas ocho jornadas (1,07 puntos encajados por posesión desde la jornada 26). Valencia Basket ha ganado en dos de sus tres visitas a la pista de este rival, aunque cayó con claridad en el último precedente. En el partido de la primera vuelta, sin embargo, victoria valenciana por 86-73. Para el tour que llevará a nuestro equipo a Burgos directamente desde Belgrado, el entrenador Pedro Martínez contará con trece jugadores de su plantilla profesional por las ausencias de Jean Montero (lesionado en la mano derecha en la última acción del partido de Euroliga del martes) y el alero Xabi López-Arostegui (lesión muscular isquiotibial). Valencia Basket comienza esta jornada en la cuarta posición de la EuroLeague con un balance de 21-12.