Álvaro Borrego Sevilla, 18 MAY 2026 - 13:10h.

Jorge Marín puso dinero de su patrimonio para inscribir a Akor Adams y propuso no cobrar como consejero

El adiós de Antonio Cordón

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Según ha podido saber ElDesmarque en exclusiva, Jorge Marín Granados ha presentado hoy lunes su dimisión irrevocable como miembro del Consejo de Administración del Sevilla FC. El empresario sevillano, que hasta ahora ejercía en representación de Nervión Grande SL, pone fin a una etapa iniciada en 2022 y su decisión obedece, según fuentes cercanas al consejero, a "una discrepancia profunda respecto al rumbo adoptado por la mayoría del Consejo". El ya exconsejero ha sido decisivo para mantener la viabilidad de la entidad estos años, como por ejemplo habiendo de su propio patrimonio parte de los 600.000 euros necesarios para completar la inscripción de Akor Adams o gestionando la inscripción de Valentín Barco un año antes.

Jorge Marín ha expresado su "desacuerdo con la gestión deportiva e inversión", considerando que las posibilidades del Sevilla FC distan mucho de lo ofrecido esta temporada. Una relación que se ha ido desgastando en el tiempo dado que durante los últimos meses, en especial en el pasado mercado de invierno, "el consejero trasladó al club la necesidad por parte del consejo de administración de realizar un esfuerzo financiero para reforzar al equipo" en un contexto deportivo especialmente delicado. El consejero "entendió que el Sevilla FC debía actuar con mayor determinación", pero ese esfuerzo nunca llegó.

Las fuentes consultadas consideran que Jorge Marín "ha mantenido en todo momento un compromiso absoluto con la entidad", siendo especialmente relevante en situaciones complejas para el club, tanto en el ámbito institucional como económico. Sin ir más lejos, su implicación personal ha ido más allá de las obligaciones inherentes al cargo, participando de forma decisiva en operaciones destinadas a garantizar la estabilidad y operatividad del Sevilla FC.

Por poner algunos ejemplos, la pasada temporada participó activamente en las gestiones que permitieron la inscripción de Valentín Barco en LaLiga en un contexto de limitaciones salariales para el club. Esta misma temporada, ante una situación igualmente límite, aportó junto al presidente, de su propio patrimonio, los 600.000 euros necesarios para completar la inscripción de Akor Adams y permitir que el jugador pudiera estar disponible en San Mamés, asumiendo un alto riesgo personal que el resto del Consejo no asumió.

Jorge Marín pidió no cobrar como consejero

El ya exconsejero entiende que "siempre ha actuado desde una posición de compromiso y responsabilidad", algo que no ha ocurrido con otros miembros. Sin ir más lejos, fue el único en pronunciarse públicamente tras la derrota contra Osasuna, pidiendo unidad y cohesión a los jugadores. Una de las primeras peticiones que Jorge Marín planteó tras incorporarse al Consejo en 2022 fue que él como consejero no ejecutivo no recibiera ningún tipo de remuneración por parte del club. Una propuesta formulada desde el inicio y que, pocos meses después, terminó llevándose a cabo.

Según las fuentes citadas, Jorge Marín "en todo momento priorizó la defensa de la estabilidad institucional y de los intereses del club, incluso en situaciones especialmente complejas en el plano personal y con un evidente coste en términos de exposición pública".

Una vez asegurada la permanencia en Primera División, y considerando que no concurren circunstancias de urgencia que aconsejen retrasar esta decisión, Jorge Marín entiende que "lo más coherente y honesto es dar un paso al lado". El entorno del consejero desliza que se marcha "con la satisfacción de haber cumplido en cada momento en que el Sevilla FC lo necesitó, tanto en el plano económico como institucional", habiéndose ganado por derecho propio el respeto, agradecimiento y cariño de la afición sevillista, a la que siempre consideró "el verdadero motor del Sevilla FC".