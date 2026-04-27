Basilio García Sevilla, 27 ABR 2026 - 15:52h.

Jordi Marín Granados emite un comunicado en sus redes sociales

Y de mi dinero, ¿qué?

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En paralelo al desastre deportivo, el Sevilla FC vive inmerso en un periodo de oscuridad sazonado con el silencio pertinaz de los grandes responsables de esta situación. El presidente habla a cuentagotas, el director de fútbol profesional menos aún, y del resto de grandes accionistas hace meses que no se sabe nada. En estas, por fin un consejero ha emitido algunas palabras, y ha sido Jordi Marín Granados.

Consejero en representación de Nervión Grande SL, nombrado por el presidente José María del Nido Carrasco, entró de lleno en la actualidad el pasado verano, cuando avaló personalmente la inscripción de Akor Adams para que pudiera estar en el partido inaugural de LALIGA EA SPORTS ante el Athletic Club.

Ahora, Jordi Marín ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que pide la unidad para los partidos que le quedan al Sevilla de cara a lograr la salvación. “Hemos vuelto a caer, sí. Pero todavía estamos de pie”, ha titulado el escrito que ha publicado en sus historias de Instagram.

Ademas, el consejero deja claro que habrá tiempo para señalar a los responsables de que el Sevilla haya caído a esta situación. Los culpables, por unanimidad de todo el sevillismo, están en la planta noble y en las familias de máximos accionistas.

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El comunicado de Jordi Marín

Hemos vuelto a caer, sí. Pero todavía estamos de pie

Quedan 5 partidos y todo lo importante sigue estando en nuestra mano. Ahora no es momento de dividirnos, de señalar ni de alimentar ruido. Las críticas tendrán su tiempo, pero hoy toca algo mucho más importante: sumar, creer y empujar todos en la misma dirección.

Los que estamos dentro, los que están fuera y los que sienten este escudo sabemos lo que significa este momento. Necesitamos crear el clima que nos haga más fuertes, no más pequeños.

Convencimiento, unión y carácter. Esto lo vamos a sacar.