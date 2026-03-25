La pillada a Antonio Cordón con el micro abierto: "Parece esto un velatorio"

ElDesmarque 25 MAR 2026 - 14:38h.

El director deportivo expresó su sentir a Luis García Plaza tras la rueda de prensa

La extraña respuesta de Antonio Cordón con el 'remanente' económico: "Centrado en el Oviedo"

Compartir







Del "objetivo es ser felices"... al "velatorio". Ha sido una de las anécdotas de la presentación oficial de Luis García Plaza como nuevo entrenador del Sevilla FC. Justo después de comparecer el técnico habló ante los medios Antonio Cordón, quien durante casi veinte minutos atendió a las preguntas de los compañeros de prensa. El director deportivo expresó su preocupación por los últimos resultados del equipo y quiso agradecer los servicios prestados a Matías Almeyda. También valoró el fichaje de Patrik Mercado y las opciones de romper el acuerdo con Independiente del Valle, sujeto a lo que ocurra en el reconocimiento médico. Sin embargo, de entre todas sus declaraciones la que más llamó la atención no fue pública. O al menos no quiso hacerla pública, pero el micrófono aún seguía abierto. Puedes verlo en el vídeo de arriba.

"Esto parece un velatorio", expresó Antonio Cordón a Luis García Plaza, mostrándole sus sensaciones sobre las preocupaciones que habían transmitido los compañeros de prensa en su comparecencia. Una frase que a buen seguro no pasará desapercibido entre los sevillistas, como aquel "objetivo es ser felices" o su ya celebérrimo "elefante dormido".

La percepción de Antonio Cordón del momento del equipo: "Los resultados son los que son. Sobre sacar el rendimiento a la plantilla, los técnicos pueden opinar más. Nosotros vemos unos resultados y una clasificación. Cordón. Hay momentos en los que las plantillas no rinden y, otros, que son increíbles. Por ejemplo, el partido del Alavés con el Celta, que se transformó. A lo largo de una temporada pueden ocurrir muchas cosas, hay muchos picos, pero estoy convencido de que las cosas van a cambiar".

No tira la toalla: "No vamos a detenernos en si estamos contentos o no con los fichajes. Queremos que todos den el mayor rendimiento posible para lograr la permanencia del club en Primera. Cordón. El que me conoce bien sabe no es una acción mía clara tirar la toalla. Me encuentro con muchas ganas y fuerzas para conseguir que el Sevilla, primero, permanezca en Primera".