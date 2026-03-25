Álvaro Borrego 25 MAR 2026 - 14:06h.

El entrenador tiene como prioridad corregir las carencias defensivas y "cerrar la portería"

El Sevilla confirma el nuevo cuerpo técnico de Luis García Plaza

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Luis García Plaza ha vivido este miércoles su presentación oficial con el Sevilla FC. El nuevo entrenador del club, que ahora toma al relevo de Matías Almeyda, ha desgranado cómo ve al equipo y sin obviar los últimos resultados, se muestra convencido de poder lograr el objetivo. Cuestionado sobre las carencias de la plantilla, el míster, en un reconocimiento rápido, insiste en "cerrar la portería" antes que nada, con el propósito de corregir los problemas del que hasta ahora es el equipo más goleado de LALIGA. Ese será su primer gran reto en Nervión.

Lo primero que hay que cambiar según Luis García Plaza: "Somos el más goleado de la categoría. No digo que dejemos de recibir goles, pero tenemos que cerrar la portería. Debemos ser un equipo difícil. Eso es lo primero. A partir de ahí debemos ir creciendo. Hoy, a grandes rasgos, le he dicho cómo queremos comportarnos".

¿Es más importante lo mental o lo táctico? "Todo. No puedes apartar la táctica de lo mental, lo mental de lo técnico. En este momento hay que trabajar todo. Haremos cosas diferentes a las que hacía el entrenador, es normal, pero tenemos que trabajar todo. Los jugadores me tienen que ver una persona convencida de lo que hace y a partir de ahí yo seré lo más importante hasta que pite el árbitro en Oviedo, a partir de ahí ellos serán los protagonistas. Hay un dato en mis equipos innegables. Todas las segundas vueltas son mejor que las primeras, el tiempo te da esas cosas. Ahora hay que hacerlo en tiempo récord. Espero que lleguen a Oviedo medianamente preparados de lo que queremos hacer y que a partir de ahí saquen su calidad y su predisposición para sacarlo adelante".

Luis García Plaza, con el reloj en contra: "Del pasado, con Almeyda, no puedo comentar nada. Yo vengo a preparar a mi equipo en un tiempo muy rápido. No es lo mismo tener pretemporada o no, creo que les he hablado claro a ellos. Si el Oviedo tiene alguna duda... tampoco se la voy a solucionar. El día que vinimos a jugar aquí debutó Isaac y nos volvimos locos buscando vídeos. Solo quiero personas que sumen. Si tenemos ese ambiente, vamos a pegar un cambio. Vamos a congeniar, a trabajar bien y esperemos que los resultados acompañen".

El momento de Joan Jordán: "Solo le he dirigido a él, conocía a alguno más, con Gudelj estuvimos reunidos en China para intentar llevarle. Hemos cruzado cuatro palabras, quiero ver a todos los jugadores. Tengo mi idea en la cabeza, pero es él es uno más, como el resto. Dentro de mi idea, sin pretemporada, igual me cambia en una semana".