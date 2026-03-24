Así será el primer día de Luis García Plaza en el Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 24 MAR 2026 - 07:32h.

Así está la situación del Sevilla con Luis García Plaza

Luis García Plaza tiene previsto llegar este martes a Sevilla

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Luis García Plaza, a menos que ocurra algo extraordinario, se convertirá este martes en nuevo entrenador del Sevilla. El antiguo entrenador del Deportivo Alavés, tras cerrar los últimos flecos, tiene previsto llegar esta misma jornada a la capital hispalense para firmar su nuevo contrato y comenzar a trabajar en la salvación sevillista.

Después de una intensa jornada, en la que fueron muchas las llamadas que se realizaron, durante las últimas horas de la tarde se dejó prácticamente encarrilado un acuerdo entre las partes para que Luis García Plaza comande al Sevilla de aquí a final de temporada.

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En estas, y pendiente aún de algunos pequeños detalles, se espera que Luis García Plaza llegue este martes a Sevilla, conozca la ciudad deportiva blanquirroja y firme su nuevo contrato. Su primera sesión de entrenamiento, después de que Javi Martínez lidere la de esta jornada, será el miércoles por la mañana, momento en el que conocerá a sus nuevos pupilos a la espera de la vuelta de los internacionales.

Si nada cambia en demasía, García Plaza organizará sesiones para miércoles, jueves y viernes, dando descanso a sus jugadores el fin de semana antes de que el lunes, con la llegada poco a poco de los internacionales, arranque la verdadera preparación de cara a la crucial cita ante el Oviedo.

Entre tanto, el técnico también deberá pasar por sala de prensa para atender a los medios de comunicación, jornada en la que, posiblemente, Antonio Cordón, e incluso Del Nido Carrasco, ofrezcan su versión sobre los últimos hechos ocurridos alrededor de la entidad, poniendo especial atención en la rescisión de Matías Almeyda.

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De momento, jornada para García Plaza. Llegada, reuniones, firma y comienzo de un trabajo que no promete ser nada sencillo en la capital hispalense de aquí a final de temporada.