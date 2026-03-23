Patrik Mercado se rompe el ligamento cruzado anterior antes de llegar al Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 23 MAR 2026 - 17:06h.

Pesimismo en Ecuador con la rodilla de Patrik Mercado

Independiente del Valle confirma su lesión

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Independiente del Valle, club al que aún pertenece Patrik Mercado, ha confirmado este lunes la grave lesión del mediocampista ecuatoriano que, hace apenas semanas, era anunciado por el Sevilla como prácticamente fichaje cerrado para la próxima temporada.

Tal y como ha anunciado la entidad ecuatoriana, el futbolista sufre una grave lesión que le dejará apartado de los terrenos de juegos, como mínimo, seis meses, por lo que si finalmente Mercado llega al Sevilla lo hrá con una importante lesión que no le dejará realizar pretemporada con el club hispalense.