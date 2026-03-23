El mensaje de Matías Almeyda para despedirse del Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 23 MAR 2026 - 16:35h.

Matías Almeyda, destituido

Matías Almeyda se despide a través de redes sociales

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Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, ha querido mandar un mensaje a través de sus redes sociales después de ser despedido como técnico blanquirrojo. El argentino, como de costumbre, ha mandado un mensaje cariñoso al público que le apoyó durante su estancia en el Sánchez-Pizjuán.

"En mi nombre y el de mi staff.

Desde el primer día sentí que este club no era uno más en mi carrera. Volver a esta casa tantos años después significaba mucho para mí, y lo viví con el corazón en cada entrenamiento y en cada partido.

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Quiero agradecer a los jugadores por su compromiso, por el esfuerzo y por no dejar de creer incluso en los momentos más difíciles, al club y a todas las personas que trabajan en él por su apoyo constante, a la afición y al periodismo con el cual hemos debatido de fútbol, ha sido un año de aprendizaje que le sumo a mi vida profesional.

Sé que el momento no es el que todos deseábamos pero ha sido especial haber sido parte.

Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, con honestidad y con respeto por este escudo; todos saben que lo defendí dentro y fuera de la cancha. Dios los bendiga.

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Gracias por todo sevillistas! Un fuerte abrazo", escribía.